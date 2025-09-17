Ağustos'ta Trafiğe 215.130 Araç Kaydedildi, Toplam 32,8 Milyonu Aştı

Ağustos Verileri: Trafiğe 215.130 Araç Kaydedildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ağustosta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 215.130 olurken, kaydı silinen taşıt sayısı 4.678 olarak kaydedildi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 210.452 arttı.

Yıllık ve Aylık Değişimler

Ağustosta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre %1,8 artış gösterdi. Ancak bir önceki aya göre kayıtlarda %16,4 azalış yaşandı.

Bir önceki aya göre değişimler şöyle gerçekleşti: otobüste %18,5, minibüste %13,4 artış; özel amaçlı taşıtta %64,2, kamyonette %38,4, motosiklette %17,1, kamyonda %13,8, otomobilde %10,7 ve traktörde %4,9 azalış gözlendi.

Yıllık bazda en yüksek artışlar otomobilde %43,5 ve traktörde %47,3 olarak kayıtlara geçti. Diğer yıllık değişimler: özel amaçlı taşıtta %32,1, otobüste %25,2, motosiklette %18,3, kamyonda %11,4 artış; kamyonette %1,9 ve minibüste %1,3 azalış.

Ay İçindeki Tür Dağılımı

Ağustosta trafiğe kaydı yapılan taşıtların tür dağılımı şu şekilde: %44,1 otomobil, %43,9 motosiklet, %8,0 kamyonet, %1,5 traktör, %1,4 kamyon, %0,7 minibüs, %0,3 otobüs ve %0,1 özel amaçlı taşıtlar.

Ağustos Sonu İtibarıyla Kayıtlı Taşıtlar

Trafiğe kayıtlı araç sayısı ağustos sonu itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre %1,8 artarak 30.469.319'dan 32.828.821'e yükseldi. Bu kayıtlı taşıtların dağılımı: %51,6 otomobil, %20,9 motosiklet, %14,8 kamyonet, %7,0 traktör, %3,1 kamyon, %1,6 minibüs, %0,7 otobüs ve %0,3 özel amaçlı taşıtlar.

Devri Yapılan Taşıtlar ve Marka Dağılımı

Devri yapılan 985.244 taşıttan %67'si otomobil, %14,1'i kamyonet, %12,1'i motosiklet, %2,7'si traktör, %1,8'i minibüs, %1,7'si kamyon, %0,4'ü otobüs ve %0,2'si özel amaçlı taşıtlar olarak bildirildi.

Ağustosta trafiğe kaydı yapılan 94.989 otomobilin marka dağılımı: %12,7 Renault, %7,4 Fiat, %6,7 Volkswagen, %6,5 Hyundai, %6,3 Toyota, %5,2 BYD, %4,4 Citroen, %4,3 Peugeot, %4,1 Opel, %3,5 Mercedes-Benz, %3,4 Skoda, %2,7 Ford, %2,7 Dacia, %2,6 Chery, %2,3 BMW, %2,2 Audi, %1,9 Honda, %1,9 Kia, %1,8 Nissan, %1,2 Volvo ve %16,1 diğer markalar.

Ocak-Ağustos Dönemi ve Yakıt, Motor Hacmi, Renk Dağılımı

Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %10,7 azalarak 1.562.432'ye geriledi. Bu dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %72,4 artışla 33.837 oldu. Böylece ocak-ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1.528.505 artış gerçekleşti.

Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 709.237 otomobilin yakıt türlerine göre dağılımı: %45,4 benzin, %26,8 hibrit, %17,6 elektrikli, %9,2 dizel ve %1,0 LPG.

Ağustos sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16.944.312 otomobilin yakıt dağılımı: %33,1 dizel, %30,7 LPG, %30,7 benzin, %3,4 hibrit, %1,8 elektrikli; %0,2'sinin yakıt türü bilinmiyor.

Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin motor silindir hacmi dağılımı: %29,3 1300 ve altı, %23,6 1401-1500, %10,8 1501-1600, %10,2 1301-1400, %8,1 1601-2000, %0,5 2001 ve üstü.

Aynı dönemde otomobillerin renk dağılımı: %40,2 gri, %24,4 beyaz, %13,9 siyah, %11,6 mavi, %4,4 yeşil, %3,9 kırmızı, %0,6 sarı, %0,6 kahverengi, %0,4 turuncu ve %0,1 diğer renkler.

Not: Tüm veriler TÜİK'in ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerinden alınmıştır.