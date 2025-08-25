Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda Çalışmalar Tamamlandı

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü öncesi hazırlıklar tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamaları öncesinde Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Bakanlık açıklamasına göre alanda gerçekleştirilen projeler, hem ziyaretçi deneyimini iyileştirmeyi hem de bölgenin tarihî kimliğini ön plana çıkarmayı hedefliyor. Yapılan düzenlemeler arasında karşılama merkezi ve çevre düzenlemesi, 16 Türk devletini temsil eden bayraklarla çevrili meydan ve saygı nöbeti alanı, kufi yazı sanatıyla bezeli mescit ve abdesthane gibi unsurlar bulunuyor.

Diğer tamamlanan uygulamalar arasında tanıtım ofisi, satış birimleri, yönlendirme tabelaları ve oturma alanları ile Selçuklu motifli mezar taşlarının özel aydınlatmaları yer alıyor. Bu düzenlemeler, alanın hem estetik hem de işlevsel beklentilerine cevap verecek şekilde planlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yapılan çalışmalarla Ahlat'ın tarihî ve kültürel kimliğini yansıtan eşsiz mirasını korumayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladığını belirtti.