Ahmet Akın Sözünü Tuttu: Kalabak 3 bin 900 Metrelik İçme Suyuna Kavuştu

BASKİ, Eybek Dağı kaptajı ve yeni şebeke hattıyla mahalleyi susuzluktan kurtardı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kentin 20 ilçesini adım adım dolaşarak vatandaşların taleplerini anında çözüme kavuurmaya devam ediyor. Başkan Akın’ın talimatıyla Havran’ın Kalabak Mahallesinde yürütülen altyapı çalışmaları tamamlandı ve bölge uzun süredir süregelen su sorunundan kurtuldu.

BASKİ ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Eybek Dağı’ndaki su kaynağında yapılan kaptaj ile toplanan sular, 3 bin 900 metrelik içme suyu şebeke hattı üzerinden Kalabak Mahallesi içme suyu deposuna ulaştırıldı. Bu sayede mahalle sakinleri kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna erişim sağladı.

"Her haneye sağlıklı su, her ilçeye güçlü altyapı" vizyonu doğrultusunda altyapı yatırımlarını hızla sürdüren ekipler, özellikle yaz aylarında artan tüketim nedeniyle sık sık su kesintisi yaşanan Kalabak Mahallesi’nin sorununu kalıcı olarak giderdiklerini belirtiyor.

BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk aksiyonlarının kısa sürede sonuç verdiğini şu sözlerle açıkladı: "Her bir vatandaşımızın kesintisiz içme suyuna erişebilmesi için ilçelerimizdeki eksik altyapı ihtiyaçlarını planlı ve kalıcı yatırımlarla gideriyoruz. Kalabak Mahallesi’nde de özellikle yaz aylarında artan su tüketimi nedeniyle sık sık kesintiler yaşanıyordu. Hayata geçirdiğimiz bu yatırımla birlikte mahallemizdeki su sorununu tamamen çözdük."

Yapılan hizmet mahalle sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı. Kalabak Mahallesi sakinleri, "Bu yatırımlardan gerçekten çok memnunuz. Yaz aylarında su sıkıntısı yaşamak bizim için büyük bir sorun oluyordu. Artık gönül rahatlığıyla suyumuzu kullanabiliyoruz. Yıllardır susuzluk çekiyorduk, kesintiler hayatımızı çok zorlaştırıyordu. Şimdi musluklarımızdan kesintisiz su akıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a ve BASKİ Genel Müdürümüze, emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz." sözleriyle mutluluklarını dile getirdiler.

BALIKESİR’İN 20 İLÇESİNİ DE ADIM ADIM GEZEN BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET AKIN, HAVRANLI VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ ANINDA ÇÖZÜME KAVUŞTURDU. BAŞKAN AKIN’IN TALİMATIYLA HAVRAN’IN KALABAK MAHALLESİ’NDE 3 BİN 900 METRELİK İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI YAPIMINI TAMAMLAYAN BASKİ EKİPLERİ, YILLARDIR YAŞANAN SU SIKINTISINA KALICI ÇÖZÜM SAĞLADI.