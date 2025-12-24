DOLAR
Ahmet Akın Sözünü Tuttu: Kalabak 3 bin 900 Metrelik İçme Suyuna Kavuştu

Başkan Ahmet Akın talimatıyla BASKİ, Havran’ın Kalabak Mahallesi’nde Eybek Dağı kaptajı ve 3 bin 900 metrelik içme suyu hattı yaparak su sıkıntısını çözdü.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 17:43
BASKİ, Eybek Dağı kaptajı ve yeni şebeke hattıyla mahalleyi susuzluktan kurtardı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kentin 20 ilçesini adım adım dolaşarak vatandaşların taleplerini anında çözüme kavuurmaya devam ediyor. Başkan Akın’ın talimatıyla Havran’ın Kalabak Mahallesinde yürütülen altyapı çalışmaları tamamlandı ve bölge uzun süredir süregelen su sorunundan kurtuldu.

BASKİ ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Eybek Dağı’ndaki su kaynağında yapılan kaptaj ile toplanan sular, 3 bin 900 metrelik içme suyu şebeke hattı üzerinden Kalabak Mahallesi içme suyu deposuna ulaştırıldı. Bu sayede mahalle sakinleri kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna erişim sağladı.

"Her haneye sağlıklı su, her ilçeye güçlü altyapı" vizyonu doğrultusunda altyapı yatırımlarını hızla sürdüren ekipler, özellikle yaz aylarında artan tüketim nedeniyle sık sık su kesintisi yaşanan Kalabak Mahallesi’nin sorununu kalıcı olarak giderdiklerini belirtiyor.

BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk aksiyonlarının kısa sürede sonuç verdiğini şu sözlerle açıkladı: "Her bir vatandaşımızın kesintisiz içme suyuna erişebilmesi için ilçelerimizdeki eksik altyapı ihtiyaçlarını planlı ve kalıcı yatırımlarla gideriyoruz. Kalabak Mahallesi’nde de özellikle yaz aylarında artan su tüketimi nedeniyle sık sık kesintiler yaşanıyordu. Hayata geçirdiğimiz bu yatırımla birlikte mahallemizdeki su sorununu tamamen çözdük."

Yapılan hizmet mahalle sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı. Kalabak Mahallesi sakinleri, "Bu yatırımlardan gerçekten çok memnunuz. Yaz aylarında su sıkıntısı yaşamak bizim için büyük bir sorun oluyordu. Artık gönül rahatlığıyla suyumuzu kullanabiliyoruz. Yıllardır susuzluk çekiyorduk, kesintiler hayatımızı çok zorlaştırıyordu. Şimdi musluklarımızdan kesintisiz su akıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a ve BASKİ Genel Müdürümüze, emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz." sözleriyle mutluluklarını dile getirdiler.

BALIKESİR’İN 20 İLÇESİNİ DE ADIM ADIM GEZEN BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET AKIN...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

