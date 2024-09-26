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Ahmet Karakaya Bitlis Valiliği Görevine Resmen Başladı

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, göreve başladı; bölgeye hizmet etme arzusu ve hedefleriyle dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 15:30
Ahmet Karakaya Bitlis Valiliği Görevine Resmen Başladı

Ahmet Karakaya Bitlis Valisi Olarak Görevine Başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Ahmet Karakaya, Bitlis Valiliği görevine atandı.

Göreve Başlama Töreni

Vali Karakaya, Bitlis Valiliği önünde düzenlenen bir törenle karşılandı. Öğrencilerin kendisine çiçek takdim etmesiyle başlayan tören, tören mangasının selamlanmasıyla devam etti.

Vali Karakaya'dan Açıklamalar

Vali Karakaya, vali yardımcıları ve kurum müdürleriyle tanışmasının ardından makamına geçerken, kendisini karşılayanlara teşekkür etti. Göreve başlamasıyla ilgili bilgiler veren Karakaya, "Bugün itibarıyla göreve başlamış bulunmaktayım" dedi.

Hedefleri ve Vizyonu

Karakaya, Bitlis'in tarihi ve doğal güzelliklerine vurgu yaparak, "Anadolu'daki ilk mülkü olan Ahlat Selçuklu Mezarlığı, Beş Minaresi, Van Gölü, Nemrut Krater Gölü, Süphan Dağı gibi bölgelerin hizmetinde olmaktan gurur duyuyorum" diye belirtti.

Teşekkür ve İşbirliği Vurgusu

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve tüm devlet büyüklerine şükranlarını sunan Karakaya, Bitlis’te sunulacak kamu hizmetlerinin Türkiye Yüzyılı standartlarında olacağını vurguladı. "Bütün paydaşlarımızla ilimizin en iyi şekilde yatırım almasına gayret edeceğiz" diyerek önceki valilere de teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Bitlis...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Bitlis Valiliğine atanan Ahmet Karakaya, göreve başladı. Karşılama töreninde öğrenciler Karakaya'ya, çiçek takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Bitlis...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Bitlis Valiliğine atanan Ahmet Karakaya, göreve başladı. Karşılama töreninde öğrenciler Karakaya'ya, çiçek takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Bitlis...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Bitlis Valiliğine atanan Ahmet Karakaya, göreve başladı. Karşılama töreninde öğrenciler Karakaya'ya, çiçek takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Bitlis...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Bitlis Valiliğine atanan Ahmet Karakaya, göreve başladı. Karşılama töreninde öğrenciler Karakaya'ya, çiçek takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Bitlis...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Bitlis Valiliğine atanan Ahmet Karakaya, göreve başladı. Karşılama töreninde öğrenciler Karakaya'ya, çiçek takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Bitlis...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Bitlis Valiliğine atanan Ahmet Karakaya, göreve başladı. Karşılama töreninde öğrenciler Karakaya'ya, çiçek takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Bitlis...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Bitlis Valiliğine atanan Ahmet Karakaya, göreve başladı. Karşılama töreninde öğrenciler Karakaya'ya, çiçek takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Bitlis...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Bitlis Valiliğine atanan Ahmet Karakaya, göreve başladı. Karşılama töreninde öğrenciler Karakaya'ya, çiçek takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Bitlis...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Bitlis Valiliğine atanan Ahmet Karakaya, göreve başladı. Karşılama töreninde öğrenciler Karakaya'ya, çiçek takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Bitlis...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Bitlis Valiliğine atanan Ahmet Karakaya, göreve başladı. Karşılama töreninde öğrenciler Karakaya'ya, çiçek takdim etti.

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