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Aizanoi Antik Kenti'nde Aydınlatma Çalışmaları Tamamlandı

Aizanoi Antik Kenti, aydınlatma çalışmalarıyla ziyaretçilerini günlük ve gece saatlerinde ağırlayacak.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 13:16
Aizanoi Antik Kenti'nde Aydınlatma Çalışmaları Tamamlandı

Aizanoi Antik Kenti'nde Aydınlatma Çalışmaları Tamamlandı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde yer alan Aizanoi Antik Kenti'nde gerçekleştirilen aydınlatma çalışmalarının sona erdiği bildirildi.

OEDAŞ’ın Katkıları

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinde enerji dağıtım hizmeti sunan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), bu çalışmalar sırasında tarihi kalıntıları koruma amacıyla iş makineleri kullanmadan, Aizanoi Kazı Başkanlığı'nda çalışan arkeologların gözetiminde ilerledi.

Genel Müdür Celepci’nin Açıklamaları

OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kütahya Valiliği öncülüğünde 2018 yılında başladıkları bu aydınlatma projesinin tamamlandığını vurguladı. Celepci, "Bölgemizde kullanıcılarımıza hizmet sunarken, sosyal projeler kapsamında antik ve tarihi alanların korunması için gönüllü katkılarda bulunmak istiyoruz. Bu kapsamda, Aizanoi Antik Kenti gibi önemli bir tarihi mekânın aydınlatma altyapısını üstlendik," dedi.

Gece Ziyaretleri İçin Engeller Ortadan Kalktı

Antik kentin çok iyi korunmuş olan Zeus Tapınağı’nın da bulunduğu belirtilirken, Celepci, "Bu proje ile birlikte, antik kentin gündüz olduğu kadar gece de ziyaretçilere açık olmasını sağladık," ifadelerini kullandı. Ayrıca, yaptıkları dikkat çekici aydınlatma ile gece ziyaret edenlerin memnuniyetini gözlemlediklerini de sözlerine ekledi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde, aydınlatma çalışmalarının...

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde, aydınlatma çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) yetkilileri antik kentte incelemeler yaptı.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde, aydınlatma çalışmalarının...

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde, aydınlatma çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) yetkilileri antik kentte incelemeler yaptı.

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