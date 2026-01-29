AJet dış hatlarda büyüyor: Bükreş, Yaş ve Kişinev'e 3 yeni hat

AJet, 2026'da İstanbul ve Ankara çıkışlı Bükreş, Yaş ve Kişinev hatlarını açıyor; yeni seferler başladı, biletler 39-49 dolardan satışta.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 15:15
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 15:15
AJet, dış hatlardaki büyüme stratejisi doğrultusunda 2026 yılında uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Şirket, İstanbul ve Ankara çıkışlı olarak Romanya ve Moldova'ya toplam 3 yeni hat eklerken yeni rotaların bilet satışlarının başladığını açıkladı.

34 ülkede 59 nokta ile faaliyet gösteren AJet, Avrupa'dan Kafkaslara, Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya uzanan geniş yurt dışı ağına yeni destinasyonlar katıyor. AJet Genel Müdürü Kerem Sarp sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile yeni hatları duyurdu.

Yönetimden açıklama

"2026 yılına 3 yeni hat ile merhaba diyoruz"

"Geçtiğimiz yıl boyunca Ankara’mızın uçuş ağını genişletmek için yaptığımız yatırımlara 2026’da da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kısa bir süre önce Ankara’dan satışa açtığımız Üsküp, Saraybosna ve Tiran’ın ardından yeni hatlarımıza bugün de Romanya’nın başkenti Bükreş’i ekliyoruz. Ankara-Bükreş ile birlikte İstanbul’dan Kişinev ve Yaş’a olmak üzere toplamda 3 yeni hattımızı yolcularımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye’nin en genç hava yolu olarak, başkentimiz Ankara ve İstanbul’dan açtığımız her yeni hatla, yepyeni hikâyelere kanatlanmaya devam edeceğiz" dedi.

Uçuş takvimi ve bilet fiyatları

Romanya’nın başkenti Bükreş'e ilk sefer 2 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Ankara-Bükreş hattı haftada 3 gün sefer düzenleyecek ve biletler 39 dolardan satışa çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Romanya'nın Yaş kentine ilk sefer 29 Mayıs 2026 tarihinde planlandı. Bu hattın seferleri haftada 2 gün yapılacak ve biletler 39 dolardan satışta.

5 Haziran 2026 itibarıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Moldova’nın başkenti Kişinev'e haftanın her günü sefer düzenlenecek; biletler 49 dolardan satışa sunuldu.

