Lazer Tedavilerinde Başarıyı Artıran Mevsim: Kış Avantajı

Lazer Tedavilerinde Mevsim Seçimi Başarıyı Etkiliyor

Sivas Medicana Hastanesi’nde görevli Doç. Dr. Neşe Kurt Özkaya, estetik lazer uygulamalarında mevsim seçiminin işlem başarısını ve cilt sağlığını doğrudan etkilediğini vurguladı. Dr. Özkaya, kış aylarında güneş ışığının etkisinin azalması nedeniyle lazer işlemlerinin daha uygun olduğuna dikkat çekti.

Lazer Uygulamalarının Kapsamı ve Mevsim Etkisi

Estetik amaçlı uygulanan lazer tedavileri, cilt yenilemeden epilasyona, akne ve iz tedavilerinden damar uygulamalarına kadar geniş bir alanda kullanılıyor. İşlem sonrası başlayan yenilenme sürecinde cilt geçici olarak daha hassas hale geliyor. Yaz aylarında güneş ışınlarının dünyaya daha dik açıyla gelmesi, ultraviyole maruziyetini artırarak lazer sonrası hassaslaşan ciltte leke oluşumu, kızarıklık ve iz riskini yükseltebiliyor. Buna karşın kış aylarında güneş ışınlarının açısı ve etkisi azalıyor, bu da leke ve yan etki riskinin düşmesine yardımcı oluyor. Ayrıca kalın kıyafetler işlem sonrası oluşabilecek kızarıklık ve hassasiyetin günlük yaşamı daha az etkilemesini sağlıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Medicana Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi bölümünde görevli Doç. Dr. Neşe Kurt Özkaya, lazer uygulamalarının mevsime göre planlanmasının önemine dikkat çekerek, "Güneşin etkisi her zaman kaçınılmazdır ve birçok lazer işleminden sonra cilt incelip hassaslaştığı için güneşten daha fazla etkilenir" dedi.

"En uygun dönem kış aylarıdır"

Kışın güneş ışınlarına maruziyetin azaldığını söyleyen Neşe Kurt Özkaya, "Estetik lazer işlemleri için en uygun dönem kış aylarıdır. Bunun en önemli nedeni güneş ışınlarına maruziyetin azalmasıdır. Lazer uygulamalarından sonra cilt güneşe karşı daha hassas hale gelir ve yaz aylarında bu durum leke ile iz riskini artırabilirken, kışın bu risk belirgin şekilde düşer. Lazer epilasyon, cilt izleri, akne izleri, cilt yenileme ve damar tedavileri gibi birçok işlem kış aylarında daha güvenli ve etkili şekilde yapılabilir. Ayrıca kalın kıyafetler sayesinde işlem sonrası oluşabilecek kızarıklık ve hassasiyet sosyal yaşamı daha az etkiler. Ancak kışın da güneş koruyucu kullanımının ihmal edilmemesi gerekir ve her lazer işlemi kişiye özel planlanmalıdır. Yaz aylarında güneş ışınları dünyaya daha dik açıyla gelirken, kışın hem açısı değişir hem de etkisi azalır. Bu da ciltte oluşabilecek lekelenme ve reaksiyonların daha az görülmesini sağlar ve işlemleri daha rahat yapmamıza imkan tanır. Güneşin etkisi her zaman kaçınılmazdır ve birçok lazer işleminden sonra cilt incelip hassaslaştığı için güneşten daha fazla etkilenir" ifadelerini kullandı.

SİVAS MEDİCANA HASTANESİ'NDE GÖREVLİ DOÇ. DR. NEŞE KURT ÖZKAYA