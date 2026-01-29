Şanlıurfa'da Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde Akşam Mesai Dışı Poliklinik Başladı

Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde akşam mesai dışı poliklinik hizmeti başladı

Şanlıurfa'daki Balıklıgöl Devlet Hastanesi, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla akşam mesai dışı poliklinik uygulamasını hayata geçirdi. Yeni uygulama ile özellikle iş saatleri içinde hizmete ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlara alternatif sunuluyor.

Hizmet saatleri

Hastane bünyesinde açılan akşam poliklinikleri, 17.00 - 21.00 saatleri arasında hasta kabul edecek. Uygulama, hem hastane yoğunluğunu azaltmayı hem de çalışan vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha etkin faydalanmasını hedefliyor.

Verilen branşlar

Akşam mesai dışı polikliniklerde şu branşlarda hizmet verilecek: Kulak Burun Boğaz (KBB), kadın hastalıkları ve doğum, göz hastalıkları, göğüs hastalıkları, ortopedi ve cildiye. Vatandaşlar belirtilen branşlarda muayene olabilecek.

Randevu ve erişim

Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin randevularını MHRS üzerinden ya da 182 numaralı telefon hattı aracılığıyla alabilecekleri bildirildi.

