Türkiye'nin En Büyük Diş Hastanesi: Erciyes Üniversitesi İlk Hastalarını Kabul Etti

Türkiye'nin En Büyük Diş Hastanesi Erciyes Üniversitesi'nde Hizmete Başladı

Türkiye’nin en büyük diş hastanesi olan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Diş Hekimliği Fakültesi yeni binasıyla hasta kabulüne başladı. Kayseri’de açılan hastaneyi Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile birlikte inceleyerek bilgi aldı.

Ziyaret ve İlk İzlenimler

Yeni hastane binasını ziyaret eden heyet, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Sinan Topçuoğlu ve Başhekim Prof. Dr. Sezer Demirbuğa'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında Vali Gökmen Çiçek hastalarla söyleşi yaparak hastanenin bölgeye hayırlı olmasını diledi ve binanın kazandırılmasında emeği geçen Prof. Dr. Fatih Altun ile ekibine teşekkür etti.

Kapasite, Alan ve Hedeflenen Hasta Sayısı

Hastane 399 diş ünit ile donatıldı ve yılda 450 binin üzerinde hastanın tedavi edilmesi planlanıyor. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, mevcut kapasitenin 214 ünite iken yeni binayla 399 üniteye çıkarıldığını; önceki binada yılda 322 bin hastaya hizmet verilirken yeni bina ile 450 bini aşkın hastaya ulaşılacağını ifade etti. 41 bin metrekare kapalı alana sahip olan yeni yapı ile hastanenin Türkiye çapında birinci sıraya yükseldiği vurgulandı.

Yetkililerin Açıklamaları ve Teşekkürler

Vali Gökmen Çiçek, ERÜ'ye yapılacak 800 yataklı yeni Tıp Fakültesi Hastanesi müjdesinin ardından Türkiye’nin en büyük diş hastanesinin açılmasından gurur duyduklarını belirtti ve muayene randevusu konusunda artık sorun yaşanmayacağını kaydetti. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ise ERÜ Hastaneleri'nin bölge için pilot kurum olduğunu ve tesisin sağlık camiasında güven duygusu oluşturduğunu söyledi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ayrıca, yeni binanın sadece Kayseri'ye değil bölgeye hizmet edeceğini ve bu yapının kazandırılmasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğinin önemli olduğunu dile getirdi. Yapının maliyetinin 1 milyon 260 milyon TL olduğunu belirten Altun, sürece katkı veren Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Sayın İbrahim Şenel, Kayseri Valisi Sayın Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç ve peyzaja destek veren Melikgazi Belediye Başkanı Sayın Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür etti.

Yeni ERÜ Diş Hastanesi, geniş kapasitesi ve modern altyapısıyla bölge sağlık hizmetlerine önemli katkı sağlamayı hedefliyor.

