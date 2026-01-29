Karacabey'de Yeni İmar Planları: Karabatı 'Medeniyete Atılmış Adım'

Karacabey Belediyesi yeni imar planlarını Kedikaya Mahallesi'nde anlattı

Karacabey Belediyesi'nin kırsal mahalleler için hazırladığı yeni imar planları, Kedikaya Mahallesi'nde düzenlenen saha buluşmasında mahalle sakinleriyle paylaşıldı. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, çalışmanın yalnızca bugünü değil 20-30 yılı kapsayan bir vizyonla hazırlandığını vurguladı.

Toplantıda neler konuşuldu?

Başkan Karabatı, belediyenin teknik ve idari kadrosuyla gerçekleştirilen toplantıda planların detaylarını yerinde anlattı ve vatandaşların görüş ile önerilerini dinledi. Planların amaçları arasında plansız yapılaşmanın önüne geçmek, güvenli yaşam alanları oluşturmak ve altyapı hizmetlerinin eşit ve etkin şekilde ulaştırılmasının bulunduğu belirtildi.

Geniş katılımlı buluşma

Kedikaya'daki toplantıya Fatih Karabatı'nın yanı sıra AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Gültekin Saygısever, Kedikaya Mahalle Muhtarı Murat Şimşek, belediye başkan yardımcıları, teknik ekipler ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Hazırlanan imar planlarının kapsamı, yapılaşma şartları, hak sahipliği ve uygulama aşamaları teknik detaylarıyla aktarıldı.

Başkan Karabatı'nın mesajı

Karabatı, yeni planların kırsal mahallelere daha nitelikli, planlı ve sürdürülebilir hizmetler sunmayı hedeflediğini belirterek şunları söyledi: "Bu çalışma, inanın medeniyete atılmış çok önemli bir adımdır." Ayrıca, mahalleler arasında hizmet farklılıklarına neden olan imar eksikliğine dikkat çekti ve "Bir mahallede imar yoksa, hizmet de gitmiyor" ifadelerini kullandı.

Katılımcı ve şeffaf süreç

Başkan Karabatı sürecin vatandaş onayına dayalı ilerleyeceğini vurguladı: "Takdir sizindir. Sizin onay vermediğiniz bir işi yapmak istemiyoruz. Oldu-bittiye getirmiyoruz." Vatandaşlara planların taslak olarak anlatıldığı, detaylı bilgi almak isteyenlerin belediyenin 6. katındaki Etüt Proje Müdürlüğü'ne başvurabileceği belirtildi.

Kırsalda yaşam kalitesine odak

Karabatı, hedeflerinin altyapıdan ulaşıma, sosyal donatı alanlarına kadar kırsalda planlı gelişimi sağlamak olduğunu söyledi: "Derdimiz, bu imar planları sayesinde sizlere daha kaliteli ve nitelikli hizmet sunabilmek." Ayrıca projelerin geleceğe ışık tutacağı ve vatandaşlardan 20-30 yıl sonrası düşünülerek karar vermelerini istedi.

Saha buluşmaları devam edecek

Karacabey Belediyesi yetkilileri, saha buluşmalarının diğer kırsal mahallelerde de süreceğini; toplantıların yalnızca imar planlarıyla sınırlı kalmayıp altyapı, üstyapı, çevre düzenlemesi, temizlik, sosyal hizmetler ve park-yeşil alan taleplerinin de yerinde dinlenip değerlendirildiğini duyurdu.

Belediye, yeni imar planlarıyla kırsalda yaşam standartlarını yükseltmeyi ve altyapı hizmetlerini daha etkin hale getirmeyi amaçlıyor.

