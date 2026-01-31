AJet filosuna 3 yeni nesil Boeing 737-8 MAX katıldı

Fabrika çıkışlı uçaklar ocak ayında Seattle'dan İstanbul'a getirildi

Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet, filosunu çevreci ve yüksek verimlilik sunan yeni nesil uçaklarla güçlendirmeye devam ediyor.

Fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX tipi üç uçak, ABD’den İstanbul’a getirilerek AJet filosuna katıldı. Teslim süreçleri ocak ayı içerisinde Boeing’in ABD’nin Seattle kentindeki üretim merkezinden tamamlandı.

Filoya katılacak TC-OHT, TC-OHI ve TC-OHJ tescilli uçaklar, kabin donanımı ve yerli üretim "Miligram" koltuklarının montajının tamamlanmasının ardından tarifeli seferlere alınacak.

AJet’te, TC-OHT, TC-OHI ve TC-OHJ ile birlikte 13 fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçak bulunacak. Havayolu, 2026 yılı boyunca Boeing ve Airbus uçaklarını filosuna katmayı sürdürecek; yılsonunda filonun %76’sı yeni nesil uçaklardan oluşacak.

Öne çıkan görüntülerden biri, TC-OHT tescilli uçağın ABD’den Türkiye’ye uzanan yolculuğu sırasında Grönland üzerinden geçerken oluşan Kuzey Işıkları eşliğinde yakalanan karelerdi. Gökyüzündeki bu doğal manzara, AJet logosuyla birlikte etkileyici bir görsel şölen sundu.

