AJet filosuna 3 yeni nesil Boeing 737-8 MAX katıldı

AJet, üç fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçağı ocak ayında Seattle'dan İstanbul'a getirdi; TC-OHT, TC-OHI ve TC-OHJ kabin montajı sonrası tarifeli seferlere alınacak.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 12:38
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 12:41
Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet, filosunu çevreci ve yüksek verimlilik sunan yeni nesil uçaklarla güçlendirmeye devam ediyor.

Fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX tipi üç uçak, ABD’den İstanbul’a getirilerek AJet filosuna katıldı. Teslim süreçleri ocak ayı içerisinde Boeing’in ABD’nin Seattle kentindeki üretim merkezinden tamamlandı.

Filoya katılacak TC-OHT, TC-OHI ve TC-OHJ tescilli uçaklar, kabin donanımı ve yerli üretim "Miligram" koltuklarının montajının tamamlanmasının ardından tarifeli seferlere alınacak.

AJet’te, TC-OHT, TC-OHI ve TC-OHJ ile birlikte 13 fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçak bulunacak. Havayolu, 2026 yılı boyunca Boeing ve Airbus uçaklarını filosuna katmayı sürdürecek; yılsonunda filonun %76’sı yeni nesil uçaklardan oluşacak.

Öne çıkan görüntülerden biri, TC-OHT tescilli uçağın ABD’den Türkiye’ye uzanan yolculuğu sırasında Grönland üzerinden geçerken oluşan Kuzey Işıkları eşliğinde yakalanan karelerdi. Gökyüzündeki bu doğal manzara, AJet logosuyla birlikte etkileyici bir görsel şölen sundu.

