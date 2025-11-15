AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu Toplantısı Serkan Yıldırım Başkanlığında

AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu Toplantısı Serkan Yıldırım başkanlığında parti il binasında yapıldı; şehir, teşkilat çalışmaları ve yeni projeler ele alındı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 10:08
Parti il binasında şehir ve teşkilat çalışmaları ele alındı

AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu Toplantısı, İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda gündemde yer alan konular detaylı şekilde değerlendirildi; şehir ve teşkilat çalışmaları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Katılımcılar, birlik ve beraberlik içinde yürütülecek yeni projeler ve planlamalar üzerinde fikirlerini paylaştı.

İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Birlik ve beraberlik içinde, şehrimize ve partimize değer katacak yeni çalışmaların planlamasını yaptık. Hizmet yolculuğumuzda azimle, inançla ve kararlılıkla ilerlemeye devam ediyoruz" dedi.

