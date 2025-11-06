AK Parti Bursa'ya 800 Yeni Üye: Gemlik ve Orhangazi'de Coşkulu Katılım

AK Parti Bursa'ya 800 Yeni Üye Katıldı

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’ın katılımıyla düzenlenen danışma meclis toplantıları Gemlik ve Orhangazi'de coşkulu görüntülere sahne oldu. Gemlik programında farklı partilerden ve sivil oluşumlardan 800 yeni üye partinin saflarına katılırken, Orhangazi toplantısında birlik ve dayanışma vurgusu öne çıktı.

Gemlik'te üye katılımı ve TOKİ müjdesi

Gemlik İlçe Danışma Meclisi toplantısına Davut Gürkan, AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Taşar, önceki dönem Bursa Milletvekili Zafer Işık ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda Gürkan, 500 bin TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında Gemlik'e 3 bin konut kazandırılacağını müjdeledi ve rezerv alanlarına ilişkin onay sürecinin sürdüğünü belirterek “Onayların gelmesiyle birlikte konut sayısını artırmak için gerekli adımları hızla atacağız” dedi.

Gürkan, saha çalışmalarına dikkat çekerek “Sahayı dinliyoruz. Değişim mahalleden başlar. Bugün dünyada herkes Türkiye’nin başarılarıyla gurur duyuyor. Milli iradenin sandığa en güçlü şekilde yansıdığı ülke Türkiye’dir” ifadelerini kullandı. Ayrıca Gemlik'in eğitim, sağlık, yurt ve sosyal alanlardaki yatırımlarda öncelikli ilçelerden biri olduğuna işaret eden Gürkan, “Gemlik her zaman bizim gözümüzde pozitif ayrımcılığı olan bir yerdir. TOGG, Gemlik’in Türkiye’ye ve dünyaya açılan kapısıdır” diye konuştu.

Toplantıda, farklı siyasi partilerden ve çeşitli derneklerden katılan 800 yeni üyeye rozetleri takıldı. Aralarında Gelecek Partisi Gemlik Belediye Başkan Adayı Cihan Palabıyık da bulunuyordu; Palabıyık ve bazı yeni üyelerin rozetini Davut Gürkan taktı. AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Taşar, “Partimize ilgi her geçen gün artıyor. Bugün aramıza katılan yeni üyelerimizle daha güçlü bir teşkilat olduk. Hedefimiz Gemlik’te AK Parti bayrağını daha yükseğe taşımaktır” dedi.

Programda en fazla üye kazandıran teşkilat mensuplarına plaket verilirken, Gürkan’a isminin yazılı olduğu Gemlikspor forması hediye edildi.

Orhangazi'de birlik ve saha çalışmaları

Gemlik programının ardından Davut Gürkan Orhangazi İlçe Teşkilatı Daraltılmış Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda AK Parti Orhangazi İlçe Başkanı Gökhan Ulusu, önceki dönem milletvekili Zafer Işık, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın ve önceki dönem Belediye Başkanı Neşet Çağlayan ile üç kademe teşkilat mensupları yer aldı.

Gürkan, teşkilatların saha çalışmalarına dikkat çekerek “AK Parti her zaman sahadadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ‘Ben teşkilatımla gurur duyuyorum’ diyor. Biz de bu sözü sahadaki çalışmalarımızla her gün yeniden ispat ediyoruz. Bursa teşkilatlarımız, Türkiye Yüzyılı hedeflerine inançla yürümeye devam ediyor. Milletimize hizmet yolunda durmadan, yorulmadan çalışacağız. Teşkilatlarımızın enerjisi, halkımızın güveniyle birleştiğinde aşamayacağımız engel yoktur” dedi. Gürkan toplantıda ayrıca “Bizim siyasetimiz gönül siyasetidir. Bursa’mızda her gönüle dokunmaya devam edeceğiz” mesajını verdi.

Orhangazi İlçe Başkanı Gökhan Ulusu de “Teşkilatımızın her bir ferdi, ülkemizin güçlü yarınları için gece gündüz demeden çalışmaktadır. İl Başkanımız Sayın Davut Gürkan’ın başkanlığında Bursa teşkilatları olarak saha çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde Bursa’mıza ve ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcıların ilettiği soru, öneri ve talepler Davut Gürkan ve parti yöneticileri tarafından tek tek yanıtlandı, toplantılar dayanışma ve saha odaklı mesajlarla tamamlandı.

