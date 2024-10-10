AK Parti'den Beyoğlu Belediyesi'ne Tepki: LGBT'li Birey Ataması Aile Değerlerine İhanet

AK Parti'den Beyoğlu Belediyesi'ne Sert Tepki

AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı, belediyenin LGBT'li bireyi işe almasına yönelik tepkisini açıkladı. İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan, bu atamanın aile değerleri ve çocukların güvenliği açısından kabul edilemeyeceğini vurguladı.

İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan Açıklamalarda Bulundu

Özkan, "Beyoğlu Belediyesi, anaokullarında eşcinsellik propagandası yapan bir bireyi koordinatör olarak atamıştır. Bu, aile yapımıza büyük bir ihanet" dedi. Toplantıda partililer, atamanın aile değerlerine zarar verdiği konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Çocuklarımızı Güvensiz Ortama Emanet Edemeyiz

Özkan, ailelerin çocuklarını güvenle belediye kreşlerine emanet ettiğini, ancak kapalı kapılar ardında LGBT propagandası yapıldığını ifade etti.

Bu Atamanın Sonuçlarını Düşündünüz Mü?

Özkan, "Bu atamanın sonuçlarını hiç düşündünüz mü? Çocuklar gelecekte ne tür düşünceler geliştirecek?" diyerek eleştirilerini sürdürdü.

Türk Gençliğinin Geleceği Tehlikede

Beylikdüzü Belediyesi'nde eğitim alanında yapılacak bu tür atamaların çocuklara zarar vereceğini söyleyen Özkan, "Bu yerel seçimlerle Türk toplumunun aile bütünlüğü ile oynamak hakkı vermez" şeklinde konuştu.

İzlemeye Devam Edeceğiz

"Velilerimiz çocuklarını daha güvenli olduğunu düşündükleri kreşlere veriyorlar. Ancak orada yaşananları bilmeden bu durumu kabullenmemeliyiz" dedi. Özkan, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.