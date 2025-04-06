AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan CHP Lideri Özel'e Sert Yanıt

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmaya sert tepkiler gösterdi. İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Her girdiği seçimde milletin teveccühünü kazanmış, askeri vesayetle çarpışa çarpışa bu ülkeyi demokratik olgunluğa kavuşturmuş bir lidere dil uzatmayı kolay zannedenler, yüce milletimizden en büyük cevabı alacaklardır.' şeklinde konuştu.

İnan, ayrıca, 'Cuntanın tarihi CHP'nin öz geçmişidir, türü ne olursa olsun, cunta yardakçılığı CHP geleneğidir.' ifadesini kullanarak, Türk demokrasi tarihinde milli irade katilinin yine CHP olduğunu belirtti. 'Türkiye'de demokrasi düşmanı parti kimdir?' sorusunu soran İnan, 'Akla tek parti gelir, o da CHP'dir.' dedi.

İnan, CHP'nin geçmişteki cunta ilişkilerine de değinerek, 'Bu zamana kadar FETÖ'cü alçakların darbe girişimi dahil tüm darbelerin sözcüsü, aparatı CHP olmuştur.' ifadelerini kullandı. 15 Temmuz darbesine karşı mücadele ettiklerini vurgulayan İnan, CHP'nin FETÖ ile olan ilişkisini de eleştirdi: '14 Mayıs öncesi alçak FETÖ'cülerin 'geri döneceğiz' nutukları, CHP'nin kazanma ihtimali üzerine atılmıştır.'

İnan, Özgür Özel'i sert bir dille eleştirirken, 'Özgür Özel, sen tüm FETÖ kurumlarının önünde yatan adamsın; biz seni iyi tanır, iyi biliriz. Öyle gözlükleri çıkardın, saçları boyadın diye darbeci FETÖ ve cunta seviciliklerini bu millete unutturamazsın.' dedi.

Son olarak İnan, 'Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın millet nezdindeki karşılığını, mazlumlar nezdindeki karşılığını tarih altın harflerle yazacaktır. AK Parti olarak her mevzide bu hadsiz konuşmanın peşini bırakmayacağız.' ifadelerini kullanarak, CHP'nin açıklamalarına duyduğu tepkiyi dile getirdi.