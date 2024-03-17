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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'dan İstanbul trafiğine çözüm sözü

Çekmeköy-Taşdelen Alemdağ Köprülü Kavşak açılışında konuşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'un tüm ilçe ve mahallelerinde yüz binlerce vatandaşla buluştuklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 17.03.2024 22:03
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 22:03
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'dan İstanbul trafiğine çözüm sözü

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Çekmeköy-Taşdelen-Alemdağ Köprülü Kavşak açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul'un trafik sorununa çözüm getireceklerini ve metro hattını 5 yılda iki katına çıkaracaklarını belirtti.

Kurum'dan Çekmeköy Açıklaması

İstanbul'un tüm ilçe ve mahallelerinde yoğun bir katılımla karşılandıklarını ifade eden Kurum, İstanbul'un son 5 yılda beceriksiz bir yönetimle fetret dönemi yaşadığını ve şehrin her geçen gün heba edildiğini söyledi. İstanbul halkının artık algılarla kandırılan bir yönetimi istemediğini vurguladı.

Trafik Sorununa Çözüm Sözü

İstanbul'da yaşanan trafik sıkıntısına dikkat çeken Kurum, mevcut CHP'li yönetimin şehri trafik çilesine mahkum ettiğini belirtti. Kurum, ulaşım problemlerini çözeceklerini ve İstanbul'u gerçek belediyecilikle buluşturacaklarını dile getirdi.

Metro Hattının Genişletilmesi

Kurum, İstanbul'daki metro hattını 5 yılda iki katına çıkaracaklarını ve 650 kilometreye ulaştıracaklarını açıkladı. Bu kapsamda yeni yollar, tüneller ve kavşaklar inşa ederek trafik sorununa çözüm getireceklerini belirtti.

Açılış Törenine Yoğun Katılım

Çekmeköy-Taşdelen-Alemdağ Köprülü Kavşak açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve vatandaşlar katıldı.

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