Özgür Özel'den İstanbul'un Kurtuluşu'nun 102. Yıl Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un kurtuluşunun 102. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahramanları minnet ve saygıyla andı.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 12:35
CHP Genel Başkanı Özel, sosyal medyadan paylaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları minnet ve saygıyla andığını bildirdi.

Özel, paylaşımını ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptı. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'un Kurtuluşu'nun 102. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnet ve saygıyla anıyorum. Tarih hatırlatıyor: İstanbul asla teslim olmaz. Geldikleri gibi giderler."

İstanbul asla teslim olmaz vurgusuyla yapılan paylaşım, kurtuluş yıl dönümünün önemine dikkat çekti.

