Siirt'te bıçaklı kavga: Beykent Caddesi'nde 2 yaralı

Beykent Caddesi Fırat Mahallesi'nde yaşanan olay

Siirt'te, Beykent Caddesi Fırat Mahallesi adresinde iki grup arasında başlayan tartışma, henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada 2 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılara sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildiği bildirildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

