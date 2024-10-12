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AK Parti Karabağlar İlçe Kongresi'nde Kritik Açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, su kirliliği ve belediyenin yönetimi hakkında eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 20:06
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 20:18
AK Parti Karabağlar İlçe Kongresi'nde Kritik Açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan Önemli Açıklamalar

Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Karabağlar Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Hamza Dağ, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı. Dağ, tesisin kapasitesinin 600 bin metreküp olduğunu, ancak gün içerisinde gelen arıtılacak su miktarının 700 bin metreküp olduğunu belirtti. Dağ, "Dördüncü fazın borçlanmasını Sayın Soyer döneminde tamamlamıştık. Ancak hala tamamlanmadığı için her gün 100 bin metreküp kirli suyu körfeze deşarj ediyorsunuz," dedi.

İzmir Körfezi'ndeki Kirlilik Sorunu

Dağ, konuşmasında İzmir Körfezi’ndeki kirliliğe de dikkat çekti. Önceki seçimlerde yaptığı projelerin arka planda kaldığını vurgulayan Dağ, özellikle yağmur suyu ve kanalizasyon sistemlerinin ayrıştırılması için alınan kredinin henüz kullanılmadığını söyledi.

Belediye Yönetimi Üzerine Eleştiriler

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, anket sonuçlarının partisinin birinci sırada olduğunu belirtirken, belediyenin yeterince etkili yönetilmediğini vurguladı. İnan, "Milletimiz artık bu şekilde hizmet edenlere itibar etmiyor," ifadelerini kullandı.

Demokrasi ve Kongreler Üzerine

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da kongrelerin demokrasi şöleni olduğuna dikkat çekerek, diğer partilere kıyasla daha barışçıl bir süreç geçirdiklerini ifade etti.

Kongrede Tek Aday: Hüseyin Uzun

Karabağlar ilçesinde kongreye tek aday olarak katılan mevcut ilçe başkanı Hüseyin Uzun olmuştur.

İzmir'de AK Parti Karabağlar 6. Olağan İlçe Kongresi, Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde...

İzmir'de AK Parti Karabağlar 6. Olağan İlçe Kongresi, Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleşti. Kongrede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (sağ 3) da yer aldı.

İzmir'de AK Parti Karabağlar 6. Olağan İlçe Kongresi, Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde...

İzmir'de AK Parti Karabağlar 6. Olağan İlçe Kongresi, Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleşti. Kongrede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (sağ 3) da yer aldı.

İzmir'de AK Parti Karabağlar 6. Olağan İlçe Kongresi, Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde...

İzmir'de AK Parti Karabağlar 6. Olağan İlçe Kongresi, Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleşti. Kongrede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (sağ 3) da yer aldı.

İzmir'de AK Parti Karabağlar 6. Olağan İlçe Kongresi, Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde...

İzmir'de AK Parti Karabağlar 6. Olağan İlçe Kongresi, Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleşti. Kongrede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (sağ 3) da yer aldı.

İzmir'de AK Parti Karabağlar 6. Olağan İlçe Kongresi, Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde...

İzmir'de AK Parti Karabağlar 6. Olağan İlçe Kongresi, Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleşti. Kongrede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (sağ 3) da yer aldı.

İzmir'de AK Parti Karabağlar 6. Olağan İlçe Kongresi, Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde...

İzmir'de AK Parti Karabağlar 6. Olağan İlçe Kongresi, Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleşti. Kongrede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (sağ 3) da yer aldı.

İzmir'de AK Parti Karabağlar 6. Olağan İlçe Kongresi, Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde...

İzmir'de AK Parti Karabağlar 6. Olağan İlçe Kongresi, Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleşti. Kongrede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (sağ 3) da yer aldı.

İzmir'de AK Parti Karabağlar 6. Olağan İlçe Kongresi, Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde...

İzmir'de AK Parti Karabağlar 6. Olağan İlçe Kongresi, Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleşti. Kongrede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (sağ 3) da yer aldı.

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