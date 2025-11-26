AK Parti Kula’da Esnaf ve Hane Ziyaretleri

Süleyman Turgut ve Nejat Gülmez liderliğindeki AK Parti heyeti, Kula'da 16 ilçe başkanıyla esnafı ziyaret edip 17 hane ziyaretinde bulundu.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 21:03
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 21:03
Manisa’nın Kula ilçesinde AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Kula İlçe Başkanı Nejat Gülmez ve 16 ilçe başkanıyla birlikte ilçe merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

AK Parti Manisa İl Başkanlığı önderliğinde düzenlenen ilçe başkanları toplantısının ardından heyet, iş yerlerini tek tek dolaşarak esnafların taleplerini dinledi ve istişarelerde bulundu.

Hane ziyaretleri ve buluşma

Esnaf ziyaretlerinin ardından program, hane ziyaretleriyle devam etti. İlçe Başkanı Nejat Gülmez, 17 ilçe başkanı ve beraberindeki heyetle birlikte 17 farklı eve misafir oldu; her hanede sofra kuruldu.

Nejat Gülmez ziyaretlere ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "İlçe başkanlarımız ile birlikte 17 evimize misafir olduk ve lokmalarımızı paylaşarak vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bu ziyaretler, hem gönül bağımızı güçlendiriyor hem de ilçemizdeki vatandaşlarımızın taleplerini yakından görmemize imkân tanıyor" dedi.

Programın, ilçe teşkilatı ile vatandaş arasındaki bağın güçlendirilmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.

