AK Parti Kütahya'da Yas: Yusuf Sezai Sevil Vefat Etti

AK Parti Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Yusuf Sezai Sevil (51), Kütahya'da geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 18:32
AK Parti Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Yusuf Sezai Sevil, Kütahya'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvurduğu öğrenilen Yusuf Sezai Sevil'in (51), tedavi sırasında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sevil'in vefatı, yakınlarının yanı sıra AK Parti teşkilatında da büyük üzüntüye yol açtı.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tam bir dava adamı, yardımcım, yol arkadaşım, sırdaşım Yusuf Sezai Sevil’i kalp krizi sonucunda kaybettik. Rabbim onu çok sevdiği Efendimize komşu eylesin. Bizlere, ailesine sabırlar versin. Dayanılması çok zor" dedi.

