AK Parti'li Turan'dan Gazze Soykırımına Dikkat Çeken Çağrı

Hasan Turan, Gazze'deki soykırıma karşı dünya genelindeki vicdan sahiplerine seslenerek, adalet ve dayanışma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 16:21
AK Parti'li Turan'dan Gazze Soykırımına Dikkat Çeken Çağrı

Hasan Turan'dan Gazze Soykırımı İçin Acil Çağrı

TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Gazze'deki soykırıma karşı tüm insanları seslerini yükseltmeye davet etti. Turan, "Dininiz, kimliğiniz, ırkınız, renginiz ne olursa olsun, bugün Gazze'ye sahip çıkmayanlar, yarın insanlık adına konuşma hakkını kaybedecektir," dedi.

Bir Soykırım Gerçeği

Turan, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye yönelik saldırılarını yeniden başlatmasını değerlendirirken, oradaki olayların bir savaş değil, açıkça bir soykırım olduğunu vurguladı. Siyonist yönetimin kirli planlarının asla sadece ateşkes ya da esir takasıyla sınırlı olmadığını belirten Turan, "Hedef, Gazze'yi tamamen yok etmek ve halkını yurtsuz bırakmaktır," ifadesini kullandı.

Dünyaya Çağrı

Turan, "Bu soykırıma karşı sesinizi yükseltin. Kudüs ve Gazze, yalnızca Filistin'in değil, tüm ümmetin namusudur," dedi. Ayrıca, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, Gazze'de açlığın ve susuzluğun bir silah olarak kullanıldığını hatırlattı. İnsani yardım kapılarının derhal açılması gerektiğine dikkat çekti.

Yalnız Değilsiniz

Turan, "Gazze asla yalnız değildir. Kudüs asla sahipsiz değildir. Ne Netanyahu'nun zulmü ne de ABD'nin desteği Filistin'in haklı mücadelesini bastıracaktır. Çünkü zalimler kaybetmeye, mazlumlar kazanmaya mahkumdur," sözleriyle, direnişin destekçileri olduklarını vurguladı.

Sonuç

Bu süreçte, dünyanın dört bir yanındaki vicdan sahiplerine düşen görev, yaşanan soykırıma karşı seslerini yükseltmektir. Hasan Turan, adalette ve direnişte birlikte olduklarını ve zalimin karşısında mazlumun yanında yer aldıklarını belirtmektedir.

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