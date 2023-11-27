AK Parti'nin Ankara ve İstanbul Adayları Netleşiyor! İşte O İsimler!

Temayül Yoklamasında İl Başkanları Öne Çıktı AK Parti, 2024 yerel seçimleri için aday belirleme sürecinde önemli bir adım attı. Parti, dün 81 ilde teşkilat üyelerinin katılımıyla temayül yoklaması yaptı. Yoklamaya 150 bin teşkilat mensubu katıldı. Yoklamada, üyelere 5 soruluk memnuniyet anketi yapıldı. Ankette iki isim önerisi istendi. Teşkilat üyeleri arasında da kimlerin göreve getirilmesi gerektiği yönünde öneriler bulunuyor.





Hakan Han Özcan

Yoklamada, en çok merak edilen illerden olan İstanbul ve Ankara’da ise il başkanları öne çıktı. Teşkilat üyelerinin önerileri arasında; Ankara’da Hakan Han Özcan, İstanbul’da Osman Nuri Kabaktepe isimleri ön plana çıkıyor. Her iki ilde de ikinci sırada çıkan isim ise eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum oldu. Ortaya atılan bir iddiaya göre Kurum’un İstanbul’a özel ilgi gösterdiği belirtildi.





Osman Nuri Kabaktepe

Adaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Onayına Sunulacak Temayül yoklaması sonrasında, öne çıkan isimler için AR-GE Başkanlığı’nın isim anketleri ve Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın saha verileriyle karşılaştırılıp bir rapor hazırlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak rapor sonrasında adaylar belirlenecek.

AK Parti, 2019 yerel seçimlerinde İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirleri kaybetmişti. Parti, 2024 yerel seçimlerinde bu şehirleri geri almak için çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti’nin İstanbul ve Ankara adayları kimler olacak?

AK Parti’nin İstanbul ve Ankara adayları henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak parti dün yaptığı temayül yoklamasında, İstanbul’da Osman Nuri Kabaktepe, Ankara’da Hakan Han Özcan isimlerini öne çıkardı. Her iki ilde de ikinci sırada eski bakan Murat Kurum yer aldı.



AK Parti temayül yoklaması ne zaman yapıldı?

AK Parti temayül yoklaması 81 ilde 4 Aralık 2023 tarihinde yapıldı. Yoklamaya 150 bin teşkilat mensubu katıldı.

AK Parti temayül yoklamasında hangi sorular soruldu?

AK Parti temayül yoklamasında teşkilat üyelerine 5 soruluk memnuniyet anketi yapıldı. Ankette iki isim önerisi istendi.