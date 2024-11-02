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AK Parti Osmangazi Kongresi'nde Efkan Ala'nın Vurucu Açıklamaları

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Osmangazi 8. Olağan İlçe Kongresi'nde partinin güçlü devlet olma mecburiyetini vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 22:44
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 22:57
AK Parti Osmangazi Kongresi'nde Efkan Ala'nın Vurucu Açıklamaları

AK Parti Osmangazi 8. Olağan İlçe Kongresi'nde Önemli Açıklamalar

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, partisinin Osmangazi 8. Olağan İlçe Kongresi'nde gündemi değerlendirerek önemli mesajlar verdi.

Türkiye'nin Güçlü Olma Zorunluluğu

Ala, "Etrafımızda olan biteni Türkiye'de yapmak istediklerini yan yana koyunca, Türkiye'nin ne kadar güçlü olmaya mecbur olduğu kendiliğinden ortaya çıkar. Bizim için büyük devlet olma hedefi bir seçenek değil, zorunluluktur." şeklinde konuştu.

Demokratik Başarılar ve Muhalefet Eleştirileri

Ala, AK Parti'nin Türkiye'ye özde demokrasi getirdiğini vurgulayarak, "Bütün İslam ülkelerine örnek olacak önemli başarılar elde edildi." dedi. Ayrıca muhalefeti, Türkiye'nin problemlerinin kaynağı olarak eleştirerek, "Bir muhalefet düşünün ki, sorunları çözmek yerine sadece iftiralarla gündeme geliyor." ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayi ve Terör Saldırıları

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınayan Ala, "Savunma sanayiimizdeki gelişmeler, milyarlarca dolarlık ihracattan oluşuyor. Hedeflerimize ulaşmak için yatırımlara devam edeceğiz." dedi.

Uluslararası Adaletsizliğe Dikkat Çekti

Ala, dünya genelinde yaşanan zulümlere karşı Türkiye'nin en yüksek sesle itiraz ettiğini belirterek, "Bir devlet, masum sivillere zulüm ediyorsa buna devlet denilemez." şeklinde eleştiride bulundu.

Siyasette Dönüşüm ve Gelecek Vizyonu

Ala, Türkiye'nin 21. yüzyılda başarı hedeflerinin büyük olduğunu ve AK Parti olarak bu hedeflere ulaşmak için çalışmaları sürdüreceklerini aktararak, "Şimdi her şey, milletin iradesine bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

Kongrenin Sonuçları

Kongrede, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen gibi isimler de konuşma yaptı. Üzerinde tek liste ile gidilen kongrede, mevcut başkan Adnan Kurtuluş, yeniden başkanlığa seçildi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde...

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen AK Parti Osmangazi 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde...

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen AK Parti Osmangazi 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

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