AK Parti Usta'dan Kartalkaya Yangını Üzerine Açıklama: Komisyon Teklifi Reddedildi

AK Parti Grup Başkanvekili Usta: Kartalkaya Yangını İçin Komisyon Kurulması Reddedildi

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Usta, muhalefet partilerinin ortak öneri noktasındaki tekliflerine olumsuz yanıt verdiğini bildirdi.

Usta, yaptığı basın toplantısında, yangın olayında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyerek, soruşturmanın süreceği konusunda kararlı olduklarını vurguladı. Ayrıca, TBMM Genel Kurulu'nda yangınla ilgili Araştırma Komisyonu kurulmasının gündeme geleceğini aktardı.

Siyasi Partilere Çağrı

Usta, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler imzasıyla komisyon kurulmasına yönelik önerge sunulduğunu hatırlattı. Diğer siyasi partilerle gerçekleştirilen görüşmelerde, komisyonun siyasete malzeme edilmemesi için ortak öneri sunulmasını önerdiklerini belirtti.

Ancak, Usta, bu teklifin muhalefet partileri tarafından kabul edilmediğini ifade etti ve bunun sonucunda, siyasi partilerin kendi grup önerilerini sunacaklarını düşündüğünü; böylece kamuoyunu yanıltmaya yönelik algı kampanyalarının başlayabileceğini dile getirdi.

Bölünme Üzüntüsü

Açıklamalarının devamında, Usta, komisyonun kurulması için kararlı olduklarını tekrarladı ve Türkiye'nin bu önemli meselede ortaklaşma gösterebilmesi gerektiğini belirtti. Usta, "Bu ortak karara 'Ben de varım.' demeyen siyasi gruplar var," şeklinde konuştu.

Ortak öneri sunulması halinde Meclis Araştırma Komisyonunun kurulma ihtimalinin hala bulunduğunu ifade eden Usta, muhalefet partilerine çağrıda bulundu: "Saat 15.00'ten önce bu iradeyi gösterirlerse, ortak grup önerisini hazırlıyoruz."

Açıklamalar Devam Edecek

Usta, diğer siyasi partilerle yeniden görüşeceklerini ve ortak öneri teklifinin kabul edilmemesi durumunda AK Parti ve MHP olarak Meclis Araştırma Komisyonunu kuracaklarını açıkladı. Usta, konunun parti meselesi değil, siyasi birlikteliği gerektiren bir mesele olduğunu vurgulayarak, bu süreçte iyi bir diyalog süreci yürüttüklerini ancak istenen sonuca ulaşılamadığını sözlerine ekledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta (fotoğrafta), AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve bazı milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta (fotoğrafta), AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve bazı milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.