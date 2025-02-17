AK Parti ve Cibuti İlerleme İçin Halkın Partisi Arasında Mutabakat Zaptı İmzalandı

AK Parti ve Cibuti Arasında Tarihi Anlaşma

AK Parti ile Cibuti İlerleme İçin Halkın Partisi (RPP) arasında önemli bir mutabakat zaptı imzalandığı açıklandı. Bu anlaşma, Türkiye ile Cibuti arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

İşbirliğinin Güçlendirilmesi

Partiden yapılan resmi açıklamada, İslam medeniyetinin ve Osmanlı'nın derin izlerini taşıyan Afrika ile ilişkilere büyük önem verildiği vurgulandı. Ekonomik, ticari ve kültürel bağları daha da ileri taşımak için imzalanan mutabakat zaptının, iki ülke arasında ticaret, savunma sanayisi, sağlık, enerji, altyapı ve teknik işbirliğini kapsadığı belirtildi.

Cibuti’nin Stratejik Önemi

Açıklamada, Cibuti'nin istikrarının, tüm Afrika'nın ve Afrika Boynuzu'nun istikrarı açısından kritik olduğu ifade edildi. Cibuti'nin diğer Afrika ülkelerine önemli bir örnek teşkil ettiğine dikkat çekildi.

Yatırım Fırsatları

Özellikle enerji ve bankacılık alanında yatırım fırsatlarının arttırılması gerektiği vurgulandı. Törende, Cibuti’nin Ankara Büyükelçisi Aden Hüseyin Abdillahi de yer aldı.

Zafer Sırakaya'nın Mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, yaptığı konuşmada Cibuti'nin istikrarının, bütün Afrika ve Afrika Boynuzu'nun istikrarı için hayati olduğunu dile getirerek, Cibuti'nin diğer Afrika ülkelerine örnek olması gerektiğini belirtti.

AK Parti ile Cibuti İlerleme İçin Halkın Partisi (RPP) arasında partiler arası mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi. İmza törenine, Cibuti İlerleme İçin Halkın Partisi Genel Sekreteri ve Cibuti önceki dönem Maliye Bakanı Ilyas Moussa Dawaleh (solda) ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya (sağda) katıldı.

AK Parti ile Cibuti İlerleme İçin Halkın Partisi (RPP) arasında partiler arası mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi. İmza törenine, Cibuti İlerleme İçin Halkın Partisi Genel Sekreteri ve Cibuti önceki dönem Maliye Bakanı Ilyas Moussa Dawaleh (solda) ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya (sağda) katıldı.