Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör'e 'Cumhurbaşkanına Hakaret' Suçundan Dava Açıldı

Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör Hakkında Dava Süreci Başladı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör hakkında, 31 Ocak 2023'te sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açtı. Ör, bu suçlamadan dolayı 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Sosyal Medya Paylaşımları ve Tutuklama

Ör, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımın ardından tutuklanmış ve hakkında iddianame düzenlenmiştir. İddianamede, Ör'ün Cumhurbaşkanına hakaret etmediğini ve sadece eleştiride bulunduğunu belirttiği ifade edilmiştir. Ancak, savcılık tarafından cumhurbaşkanının onur ve saygınlığını zedeleyici paylaşımlar yaptığına dair delillerin olduğu aktarılmaktadır.

İddianamenin Detayları ve Yargılama Süreci

İddianamede, Adalet Bakanlığından kovuşturma izni alınabilmesi, suçun ciddiyetini artırmış ve Ör'ün sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret suçunu zincirleme şekilde işlediği ifade edilmiştir. Deliller doğrultusunda beyanlarının itibar görmediği belirtilmiştir.

Dava, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame çerçevesinde önümüzdeki günlerde başlayacak. Bu süreç, akademinin ve toplumsal eleştirinin sınırlarını yeniden tartışmalıdır.