Akaryakıta zam kapıda! Benzin ve motorin fiyatları 3 TL artacak

31 Mart 2024 yerel seçimler sonrasında dolar kurunda yaşanan yatay seyir akaryakıt gibi pek çok farklı üründe geçici süre de olsa da fiyat sabitlenmesini sebep oldu. Ancak yaşanan gelişmeler doğrultusunda, 3 Temmuz 2024 tarihi itibariyle akaryakıt gibi pek çok farklı üründe yaşanan piyasa sabitlenmesinin sona ereceği düşünülüyor. TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verileriyle beraber, 2024 yılının ilk 6 aylık bölümündeki tüfe oranları kesinlik kazanmış olacak. Bu veriler kapsamında günlük hayatta kullanmış olduğumuz birçok ürün ve hizmet için ödenen özel tüketim vergisine yaklaşık olarak %20 oranında zam yapılacak.





Akaryakıt alkol sigara gibi ürünlere zam gelecek

ÖTV’de yaşanacak olan zan değişikliği sonrasında ilk etapta akaryakıt olmak üzere alkollü içecekler, sigara gibi fiyatlarda fahiş oranında zamlanma yaşanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuda herhangi bir istisna yapmaması durumunda, Temmuz ayı itibariyle söz konusu ürünlerin bedellerinde en az %17,87 oranında zam yapılacak. Konuşulan detaylara göre ÖTV’de yapılacak zammın %20’yi bulması muhtemel.