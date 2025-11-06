Akçaabat'ta Halı ve Kilim Kursu: Kadınlar Geleneksel Sanatı Gelire Dönüştürüyor

Akçaabat'ta belediye ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürütülen Halı ve Kilim Dokuma Kursu, kadınların hem geleneksel sanatları yaşatıp hem de aile bütçesine katkı sağlamasına imkan tanıyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 10:32
Akçaabat'ta Halı ve Kilim Kursu: Kadınlar Geleneksel Sanatı Gelire Dönüştürüyor

Akçaabat'ta Halı ve Kilim Dokuma Kursu kadınlara gelir kapısı açıyor

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde belediye ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürütülen Halı ve Kilim Dokuma Kursu, kadınların hem geleneksel sanatları yaşatmalarına hem de aile bütçelerine katkı sağlamalarına olanak tanıyor.

Kurs ile hem ustalık hem gelir

Kursa katılan kadınlar, usta öğreticiler eşliğinde halı ve kilim dokuma tekniklerini öğreniyor. Kursiyerler, ilmek ilmek ürettikleri el emeği ürünleri satarak ek gelir elde ediyor. Üretilen ürünler sergilenip satışa sunuluyor, böylece kurs kapsamında üretilen emeğin ekonomik değere dönüşmesi sağlanıyor.

Kursiyerler, öğrendikleri meslek sayesinde üretmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve kazandıkları gelirle aile ekonomisine katkı sağladıklarını belirtiyor. Kadınlar duygularını şu sözlerle paylaştı: "Burada hem yeni bir meslek öğreniyoruz hem de kendi emeğimizle kazanç sağlıyoruz. Ürettikçe mutlu oluyoruz, destek veren herkese teşekkür ediyoruz".

Belediyeden destek ve kültürel miras vurgusu

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, kursların hem kültürel mirasın korunması hem de kadın istihdamına katkı açısından önemine dikkat çekti. Başkan Ekim sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadınlarımızın el emeğini, üretkenliğini ve azmini her zaman önemsiyoruz. Açtığımız kurslarla hem geleneksel el sanatlarımızı geleceğe taşıyor hem de kadınlarımızın kendi ayakları üzerinde durmasına destek oluyoruz. Halı ve kilim dokuma kursumuzda ortaya çıkan her eser, emekle yoğrulmuş bir sanat örneğidir. Kursiyerlerimizi yürekten kutluyorum".

Akçaabat Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle sürdürülen kurs, yıl boyunca farklı yaş gruplarından kadınlara açık tutuluyor. Kurs sonunda hazırlanan eserler sergileniyor ve satıştan elde edilen gelir kursiyerlerin kazancına dönüşüyor.

Bu eğitim programı, hem bölgenin el sanatlarını yaşatmayı hem de kadınların ekonomik hayata daha fazla katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

TRABZON'UN AKÇAABAT İLÇESİNDE BELEDİYE İLE HALK EĞİTİM MERKEZİ İŞ BİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN HALI VE...

TRABZON'UN AKÇAABAT İLÇESİNDE BELEDİYE İLE HALK EĞİTİM MERKEZİ İŞ BİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN HALI VE KİLİM DOKUMA KURSU, KADINLARIN HEM GELENEKSEL SANATLARI YAŞATMALARINA HEM DE AİLE BÜTÇELERİNE KATKI SAĞLAMALARINA İMKÂN TANIYOR

TRABZON'UN AKÇAABAT İLÇESİNDE BELEDİYE İLE HALK EĞİTİM MERKEZİ İŞ BİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN HALI VE...

İLGİLİ HABERLER

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Erdemli'de Jandarma 25 Kök Kenevir ve 1 Kilo 250 Gram Esrar Ele Geçirdi, 1 Şüpheli Yakalandı
2
Kan kanserlerinde tedavi başarısı artıyor: CAR-T ve akıllı ilaçlarda yeni umut
3
Elazığ'da Yıllardır Süren Dama Geleneği Çay Ocağında
4
Bilecik Yenipazar'da Öğrenci Servisi Denetimi
5
Salihli'de Huzur Toplantısı: Güvenlik ve İş Birliği Vurgusu
6
Bitlis’te Sonbahar Renkleri: Dağlar, Vadiler ve Değirmenaltı’nda Kartpostallık Görüntüler

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek