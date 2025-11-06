Akçaabat'ta Halı ve Kilim Kursu: Kadınlar Geleneksel Sanatı Gelire Dönüştürüyor

Akçaabat'ta Halı ve Kilim Dokuma Kursu kadınlara gelir kapısı açıyor

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde belediye ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürütülen Halı ve Kilim Dokuma Kursu, kadınların hem geleneksel sanatları yaşatmalarına hem de aile bütçelerine katkı sağlamalarına olanak tanıyor.

Kurs ile hem ustalık hem gelir

Kursa katılan kadınlar, usta öğreticiler eşliğinde halı ve kilim dokuma tekniklerini öğreniyor. Kursiyerler, ilmek ilmek ürettikleri el emeği ürünleri satarak ek gelir elde ediyor. Üretilen ürünler sergilenip satışa sunuluyor, böylece kurs kapsamında üretilen emeğin ekonomik değere dönüşmesi sağlanıyor.

Kursiyerler, öğrendikleri meslek sayesinde üretmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve kazandıkları gelirle aile ekonomisine katkı sağladıklarını belirtiyor. Kadınlar duygularını şu sözlerle paylaştı: "Burada hem yeni bir meslek öğreniyoruz hem de kendi emeğimizle kazanç sağlıyoruz. Ürettikçe mutlu oluyoruz, destek veren herkese teşekkür ediyoruz".

Belediyeden destek ve kültürel miras vurgusu

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, kursların hem kültürel mirasın korunması hem de kadın istihdamına katkı açısından önemine dikkat çekti. Başkan Ekim sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadınlarımızın el emeğini, üretkenliğini ve azmini her zaman önemsiyoruz. Açtığımız kurslarla hem geleneksel el sanatlarımızı geleceğe taşıyor hem de kadınlarımızın kendi ayakları üzerinde durmasına destek oluyoruz. Halı ve kilim dokuma kursumuzda ortaya çıkan her eser, emekle yoğrulmuş bir sanat örneğidir. Kursiyerlerimizi yürekten kutluyorum".

Akçaabat Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle sürdürülen kurs, yıl boyunca farklı yaş gruplarından kadınlara açık tutuluyor. Kurs sonunda hazırlanan eserler sergileniyor ve satıştan elde edilen gelir kursiyerlerin kazancına dönüşüyor.

Bu eğitim programı, hem bölgenin el sanatlarını yaşatmayı hem de kadınların ekonomik hayata daha fazla katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

