Akdamar Kilisesi'nde 13. Ayin Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel izniyle yıllık ibadet gerçekleştirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar Adasındaki kiliste, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen ayin başladı.

Ayine katılmak üzere kente gelen din adamları ve ziyaretçiler, Edremit ve Gevaş iskelelerinden teknelerle adaya götürüldü. Din adamlarıyla adaya gelen Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, yardımcısı Rahip Kaspar Garabetyan ve Episkopos Hovagim Manukyan, ziyaretçilerle bir süre sohbet etti.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından başlayan ayini Episkopos Hovagim Manukyan yönetti. Maşalyan'ın başkanlık yaptığı ayinde katılımcılar mum yaktı, dua etti ve ilahiler okudu.

Ayine katılmak üzere İstanbul'dan gelen Anjel Yanıkbaca, gazetecilere, Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilisenin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel izniyle ibadete açılmasını önemli bulduklarını söyledi. Van'a ilk kez geldiklerini belirten Yanıkbaca, "Daha önce gelmek istiyorduk ama fırsatımız olmuyordu. Burayı çok beğendik. Organizasyon çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Katılımcılar ve din görevlilerinin yer aldığı ayin, adadaki tarihi mekanın yıllık olarak tekrar ibadete açılmasının sembolik ve duygusal önemini bir kez daha vurguladı.

