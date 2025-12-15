Akdeniz Belediyesi'nden 0-6 yaş çocuklara ücretsiz Denver II taraması

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, erken çocukluk dönemindeki gelişimsel riskleri erken tespit etmek amacıyla önemli bir hizmet başlattı. Belediye, 0-6 yaş arasındaki çocuklara uzman psikolog eşliğinde Denver II Gelişimsel Tarama Testi'ni ücretsiz uygulamaya başladı.

Uygulama, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Kültür ve Sanat Evleri'nde, kreş grubu çocuklar için gerçekleştiriliyor. Testleri, Uzman Psikolog Günay Duygu Ateş klinik gözlem eşliğinde uyguluyor; çocukların yaş dönemlerine uygun gelişim gösterip göstermediği değerlendiriliyor ve olası risk faktörleri belirleniyor.

Değerlendirme sonrasında ailelere gelişimsel danışmanlık veriliyor; riskli durum tespit edilirse çocuklar ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

Uzman Psikolog Günay Duygu Ateş erken tanının önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Uyum bozuklukları ilerleyen dönemlerde daha büyük sorunlara yol açabiliyor. Erken dönemde saptanamayan gelişimsel gecikmeler, çocukların uyum ve öğrenme süreçlerini olumsuz etkiliyor. Denver II bir zeka testi değildir; çocuğun gelişiminin yaşına uygun olup olmadığını değerlendiren bilimsel bir tarama testidir"

Denver II testinin 50'den fazla ülkede uygulandığı, özellikle 0-3 yaş döneminde sık kullanıldığı ve 0-6 yaş aralığındaki çocukların gelişim takibi için büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Uzmanlar, erken değerlendirme ve danışmanlığın ileride ortaya çıkabilecek sorunları önlemede kritik rol oynadığını vurguluyor.

Nasıl Başvurulur?

Akdeniz Belediyesi bünyesindeki uzman psikolog sayesinde aileler hizmetten ücretsiz yararlanabiliyor. Uygulamadan faydalanmak isteyenler, mahallelerdeki Kültür ve Sanat Evleri'ne başvurabilir veya belediyenin 0552 768 88 88 numaralı Çağrı Merkezi WhatsApp hattından bilgi alabilir.

