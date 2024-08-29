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Akdeniz'de 3 Bin 600 Yıllık Tunç Hançer Keşfedildi

Antalya açıklarında, Girit-Minos uygarlığına ait 3 bin 600 yıllık bir tunç hançer bulundu. Keşif, su altı arkeolojisi için önemli bir adım.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 13:26
Akdeniz'de 3 Bin 600 Yıllık Tunç Hançer Keşfedildi

3 Bin 600 Yıllık Hançer Bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında gerçekleştirilen su altı kazılarında Girit-Minos uygarlığına ait 3 bin 600 yıllık gümüş perçinli bir tunç hançer keşfedildiğini açıkladı.

Önemli Bir Keşif

Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Akdeniz'in derinliklerinde gizli kalmış bu tarihi eserin ortaya çıkarıldığını vurguladı. "Bu batık, sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda dünya su altı arkeolojisinin en önemli keşiflerinden biri olmaya aday" dedi.

Teşekkür Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı, Akdeniz Üniversitesi ve Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı ekiplerine titiz çalışmaları için teşekkür etti. Bu keşfi, Akdeniz'in derinliklerinde saklı kalmış uygarlıkların izlerini gün ışığına çıkarmak adına önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Fotoğraflar ve Videolar

Bakan Ersoy, hançerin su altından çıkarılması sürecine dair görüntüleri de sosyal medya hesaplarından paylaştı, bu görüntüler projenin önemli bir parçası olarak dikkat çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında gerçekleştirilen su altı...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında gerçekleştirilen su altı kazılarında Girit-Minos uygarlığına ait 3 bin 600 yıllık gümüş perçinli tunç hançer bulunduğu bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında gerçekleştirilen su altı...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında gerçekleştirilen su altı kazılarında Girit-Minos uygarlığına ait 3 bin 600 yıllık gümüş perçinli tunç hançer bulunduğu bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında gerçekleştirilen su altı...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında gerçekleştirilen su altı kazılarında Girit-Minos uygarlığına ait 3 bin 600 yıllık gümüş perçinli tunç hançer bulunduğu bildirildi.

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