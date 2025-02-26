Akhisar'da Dolandırıcılıktan Şüpheli Tutuklandı

Akhisar'da Dolandırıcılık Olayı: Şüpheli Tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 60 yaşındaki A.S.Ö., jandarma operasyonuyla tutuklandı. İzmir'de gözaltına alınan A.S.Ö. ve ona yardımcı olduğu belirlenen 4 şüphelinin, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandıktan sonra, A.S.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Olay, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bazı vatandaşların dolandırıldığı ihbarı üzerine başlattığı çalışma ile ortaya çıktı. Yapılan takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda, kendisini "Haydar Reis" olarak tanıtan A.S.Ö.'nün dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi.

Operasyon ve Yakalanma

Jandarma ekipleri, İzmir'de 5 adrese gerçekleştirilen operasyonda, delil niteliğindeki belgelerle birlikte 6 cep telefonu, 5 sim kart, 3 bilgisayar, tablet, harici bellek, sahte kamu personeli kimlik kartı, 3 farklı tapu belgeleri, pasaport ve başka bir kişiye ait kimlik belgesi ele geçirdi.

A.S.Ö. ve yardım eden diğer 4 kişi gözaltına alındı ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. "Haydar Reis" takma adıyla tanınan A.S.Ö.'nün, uzun yıllar boyunca kendisini MİT personeli, İçişleri Bakanlığı Başmüfettişi ve kamu görevlisi olarak tanıttığı ve sahte kamu kimlikleri kullanarak vatandaşları dolandırdığı öğrenildi.