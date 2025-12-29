SUBÜ Ziraat Fakültesi'nde Dekan Direksiyon Başında: Traktörle Arazi Eğitimi

Yeni ekipmanlar eğitim ve uygulama altyapısını güçlendiriyor

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ziraat Fakültesi, öğrencilerin saha çalışmalarını desteklemek amacıyla envanterini yeniledi. Fakülte bünyesine traktör ile birlikte römork, pulluk, diskaro ve rotovatör temin edildi.

Temin edilen bu ekipmanlar, hem eğitim hem de araştırma faaliyetlerinin saha odaklı olarak güçlendirilmesini hedefliyor. Yeni aletler sayesinde öğrenciler, tarım mekanizasyonuna dair teorik bilgilerini uygulama ortamında pekiştirme fırsatı bulacak.

Envantere katılan araç ve ekipmanlarla gerçekleştirilen ilk arazi sürüm uygulamasını ise Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir bizzat yaptı. Bu uygulama, öğrenciler için hem örnek teşkil etti hem de uygulamalı eğitimin önemini ortaya koydu.

Prof. Dr. Taki Demir yeni ekipmanların eğitime katkısına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Yeni ekipmanlarla gerçekleştirilen ilk arazi sürüm uygulamasını fakültemiz adına bizzat gerçekleştirmekten memnuniyet duydum. Öğrencilerimiz, tarım mekanizasyonu alanında edindikleri teorik bilgileri sahada uygulama imkanı bulacak ve mesleki donanımlarını pekiştirecektir".

Fakültenin bu adımı, tarımsal eğitimde uygulamalı deneyimin artmasına ve öğrencilerin mezuniyet öncesi daha donanımlı hale gelmesine katkı sağlıyor.

