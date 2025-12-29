DOLAR
Gölcük'te Ameliyatsız İdrar ve Gaita Kaçırma Çözümleri Anlatıldı

Gölcük Belediyesi seminerinde çocuk ve yetişkinlerde idrar ile gaita kaçırma sorunlarına yönelik ameliyatsız tedavi ve pelvik taban rehabilitasyonu ele alındı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 17:38
Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen seminerde, çocuklarda ve yetişkinlerde yaşam kalitesini olumsuz etkileyen idrar ve gaita kaçırma sorunlarının ameliyatsız tedavi yöntemleri anlatıldı.

Etkinlik ve katılım

Belediyenin Kadın ve Aile Birimi koordinasyonunda gerçekleştirilen farkındalık etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programda, cerrahi müdahale gerektirmeyen tedavi seçenekleri ve rehabilitasyon yaklaşımları ön plana çıkarıldı.

Konuşulan başlıklar

Seminerde özellikle pelvik taban kas rehabilitasyonu, çocuklarda ve kadınlarda görülen pelvik taban problemleri ile cerrahi müdahale olmaksızın uygulanabilecek tedavi yöntemleri ele alındı. Katılımcılara günlük yaşamı kolaylaştıracak uygulamalar ve takip süreçleri aktarıldı.

Uzman ekibin sunumları

Sunumlarıyla katılımcıları bilgilendiren uzmanlar şunlardı: Op. Dr. Ayten Başak Kılıç (Çocuk Cerrahisi Uzmanı), Op. Dr. Fatma Bilge Öğütcüoğlu (Kadın Doğum Uzmanı), Psikolojik Danışman Gözde Nazlı İçer ve Fizyoterapist Busenur Yıldırım. Uzmanlar konunun tıbbi, fiziksel ve psikolojik boyutlarını kapsamlı şekilde ele aldı.

Erken teşhis ve rehabilitasyonun önemi

Uzmanlar, bu tür sağlık sorunlarında erken teşhis ve doğru rehabilitasyon teknikleri uygulamanın önemine vurgu yaptı. Program soru-cevap bölümüyle sonlandı ve katılımcılar merak ettikleri konuları doğrudan uzmanlara sorma fırsatı buldu.

Program sonunda Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Uzuner, uzman ekibe ve etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

