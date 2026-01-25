Batman Gercüş'te Muhtar Traktörle Köy Sokaklarını Kar'dan Temizledi

Gercüş'ün Boğaz köyü muhtarı Abdülhakim Önal ve kardeşi, ana yol açıldıktan sonra kendi traktörleriyle köy içi sokakları kar'dan temizleyerek ulaşımı sağladı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 15:37
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 16:23
Boğaz köyünde devlet-millet dayanışması

Batıramızın Gercüş ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, ilçeye bağlı Boğaz köyünde örnek bir dayanışma sergilendi.

İlçe Özel İdare ekiplerinin ana yolu açmasının ardından, köy içindeki dar sokakların kapanmasına razı olmayan muhtar Abdülhakim Önal ve kardeşi Hasan Önal, kendi traktörleriyle harekete geçti.

Muhtar ve kardeşi, traktörlerine taktıkları kar küreme aparatı ile sokak sokak çalışarak kapı önlerini ve dar yolları temizledi; böylece köyde ulaşımın aksamaması sağlandı.

Yapılan çalışma sonrası konuşan muhtar Abdülhakim Önal, uygulanan iş birliğine dikkat çekerek devlet-millet iş birliği vurgusu yaptı.

