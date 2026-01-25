Çekmeköy'de 'Susam Sokağı' Açıldı — Çocuklara Trafiğe Kapalı Oyun Alanı

Çekmeköy'de 'Susam Sokağı' hizmete girdi

Aydınlar Mahallesi'nde çocuklara özel sokak

Çekmeköy Belediyesi, çocukların güvenle oynayıp eğlenirken öğrenebileceği örnek bir projeyi hayata geçirdi. Aydınlar Mahallesinde bulunan Yeşilyurt Sokak, tamamen çocuklara özel olarak düzenlenerek Susam Sokağı adıyla hizmete açıldı.

Çocuk odaklı projelerine bir yenisini ekleyen belediye, Necati Alkan Spor ve Kültür Merkezi önündeki sokağı fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimi destekleyecek şekilde yeniden tasarladı. Sokak, trafikte kapalı ve güvenli oyun alanı olarak düzenlendi.

Açılış ve katılımcılar

Susam Sokağı'nın açılışına Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Aydınlar Mahalle Muhtarı Mehmet Sarıdağ, aileler ve çok sayıda çocuk katıldı. Açılışta çocuklar yeni oyun alanlarını ilgiyle keşfederken, aileler projeye yoğun ilgi gösterdi.

Orhan Çerkez açılışta projenin önemine vurgu yaparak, Burası senelerden beri ihmal edilmiş. Hizmetten almadığı dört tane mahallemizden bir tanesi burası. Bu alanda yeşil alan olmadığı, kamu binalarının devamlı olarak burada olmadığı için de bunu gözönünde bulundurduk. Ama burada bir sokağı hayata geçirdik. Adını da Susam Sokağı koyduk. Bir tarafı okul, bir tarafı bir bizim spor merkezimiz, güvenli, emniyetli bir yer. Çocuklarımızın eğleneceği, güleceği, mutlu olacağı bir alan oluşturduk. Şimdi de geçmişe dönük nostalji olsun diye Susam Sokağı koyduk. Umarım çocuklarımız burada yüzleri güler. Çocuğumuz gülerse onlar yüzü güldüğü zaman mutlu olduğu zaman komşularımız da mutlu olur. Aileleri de huzurlu mutlu bir şekilde çocuklarının güvenli, emniyetli bir de oynadığının oyun alanını gördükleri takdirde çocuğunu gönül rahatlığıyla burada eğlenmesini sağladığı için de mutlu ve huzurlu olacaklar. Burası hem komşularımız için hem de Çekmeköylü çocuklarımız için önemli bir yer oldu. Ama bu dört mahallemizde de bu gibi yerlerin çoğaltacağız. Varsa bile trafiğe kapalı, rahat edeceğimiz bir alan olduğu takdirde hepsini bu konuma getireceğiz. Umarım çocuklarımızın isteği ve taleplerini yerine getirmiş olacağız. Zaten bu alanda oyun alanı çok dar, yeşil alanımız yok, halkımız yok. Biz de boş bulduğumuz çıkmaz sokakları değerlendirmeye çalışıyoruz. Güzel bir yerimiz oldu. Umarım çocukların çığlığı sonsuza dek sürer. Onların yüzü güler. Çekmeköy’de mutlu olur diyorum. Bize de mutlu oluruz diyorum

Oyun ve eğitim alanları

Susam Sokağı'nda labirent, satranç ve dama, masa tenisi, taklit oyunu, UFO oyunu, uzun atlama, köşe kapmaca, alfabe tırtılı ve sek sek gibi hem eğitici hem de eğlenceli alanlar yer alıyor. Renkli zemin tasarımları ve dikkat çekici görsellerle donatılan sokak, çocukların ilgisini çekecek şekilde hazırlandı.

Proje, dijital ekranlardan uzak bir ortamda sokak oyunlarını yeniden çocukların hayatına kazandırmayı; paylaşmayı, birlikte vakit geçirmeyi ve hayal kurmayı teşvik eden bir yaşam alanı oluşturmayı amaçlıyor. Susam Sokağı, Çekmeköy'de çocuklara özel hayata geçirilen ilk sokak projesi olma özelliğini taşıyarak mahalle kültürünü canlandırmayı hedefliyor.

