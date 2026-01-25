Artvin'de 8. Kar Şenliği: Atabarı Kayak Merkezi'nde Horon ve Bayraklı Kayak

Artvin'de 8. Kar Şenliği Atabarı'da Renkli Görüntüler Oluşturdu

Atabarı Kayak Merkezi'nde düzenlenen 8. Kar Şenliği, tulum ve akordiyon eşliğinde kar üzerinde oynanan horonlar, Türk bayraklı kayak gösterileri ve çeşitli etkinliklerle izleyenlere görsel şölen sundu.

Etkinlikler ve Gösteriler

Artvin Valiliği ile Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen şenlikte kızak yarışları, kar üstü karakucak güreşleri, kayak gösterileri ve horonlar yer aldı.

Atabarı Kayak Merkezi, Artvin’in Mersivan Dağı’nda bulunuyor ve şehir merkezine 18 kilometre uzaklıkta. Rakımı 2 bin 200 metre olan merkez, kar kalitesi ve pist yapısıyla kayak severlerin ilgisini çekiyor.

Katılımcıların Görüşleri

Etkinliğin açılışında konuşan Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kaya, "Vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği tesisimizde bu festivali geleneksel hale getirmek istiyoruz. Festivalimiz kapsamında bayraklı kayak inişleri, kar üstü karakucak güreşleri ve müzik etkinlikleri yer alıyor. Önümüzdeki yıllarda tesisimizin daha güvenli ve daha konforlu hizmet verebilmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Şenliğe katılan vatandaşlardan Selma Satıkahya, "Ortam çok güzel. Bugün öğrencilerimle birlikte geldik. Sınav dönemleri bitti, bu güzel havada karın tadını çıkarmak istedik" diye konuştu.

Rize'den ailesiyle gelen Mustafa Yavuz ise, "Çocuklar için çok güzel bir ortam. Çam ağaçlarının arasında, doğayla iç içeyiz. Kızım bugün ilk kez kayak yaptı. Birkaç kez düştü ama öğrenmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Gün Boyu Süren Eğlence

Gün boyu süren etkinliklerde ziyaretçiler hem spor yaptı hem de müzik ve yöresel oyunlarla kışın tadını çıkardı. Bayraklı inişler ve horon gösterileri izleyicilerden büyük alkış aldı.

