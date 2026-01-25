Akyaka’da Güneşli Hava: Sahiller Doldu

Akyaka’da 17-18°C'ye çıkan güneşli hava, okulların tatili ve Pazar etkisiyle sahilleri doldurdu; çocuklar denizde oynadı, sahil hareketlendi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 15:30
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 15:55
Akyaka’da Güneşli Hava: Sahiller Doldu

Akyaka’da Güneşli Hava: Sahiller Doldu

Tatil ve güzel hava sahil yoğunluğu getirdi

Muğla’nın sakin kent unvanına sahip Akyaka Mahallesinde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti. Okulların tatil olması ve Pazar gününü değerlendirmek isteyenlerin tercih ettiği Akyaka sahilinde yoğunluk oluştu.

Hava sıcaklığının 17-18 dereceye kadar yükseldiği Akyaka’da sakinler güzel havanın keyfini çıkardı, çocuklar denizde oynadı. Sahil boyunca yürüyüş yapanlar ve kafelerde vakit geçirenler günü değerlendirdi.

Yurdun doğu kesimlerinde kar ve yağmur etkili olurken, Muğla’da adeta bahar havası yaşandı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle Akyaka sahili gün boyu hareketli görüntülere sahne oldu.

MUĞLA’NIN SAKİN KENT UNVANINA SAHİP AKYAKA MAHALLESİ’NDE GÜNEŞLİ HAVAYI FIRSAT BİLEN VATANDAŞLAR...

MUĞLA’NIN SAKİN KENT UNVANINA SAHİP AKYAKA MAHALLESİ’NDE GÜNEŞLİ HAVAYI FIRSAT BİLEN VATANDAŞLAR SAHİLE AKIN ETTİ. OKULLARIN TATİL OLMASI VE PAZAR TATİLİNİ DEĞERLENDİRMEK İSTEYEN VATANDAŞLAR NEDENİYLE AKYAKA SAHİLİNDE YOĞUNLUK YAŞANDI.

MUĞLA’NIN SAKİN KENT UNVANINA SAHİP AKYAKA MAHALLESİ’NDE GÜNEŞLİ HAVAYI FIRSAT BİLEN VATANDAŞLAR...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Sondaj Gemisi Yıldırım, Çanakkale Boğazı’ndan Geçti
2
Ara Tatil, Çocukların Sosyal Gelişimini Destekliyor — Uzm. Psikolog Turan
3
Artvin'de 8. Kar Şenliği: Atabarı Kayak Merkezi'nde Horon ve Bayraklı Kayak
4
Başalan Camii'ne İmam Ataması Bekleniyor
5
Yıldırım Sondaj Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
6
Batman Gercüş'te Muhtar Traktörle Köy Sokaklarını Kar'dan Temizledi
7
Çekmeköy'de 'Susam Sokağı' Açıldı — Çocuklara Trafiğe Kapalı Oyun Alanı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları