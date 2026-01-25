Akyaka’da Güneşli Hava: Sahiller Doldu

Tatil ve güzel hava sahil yoğunluğu getirdi

Muğla’nın sakin kent unvanına sahip Akyaka Mahallesinde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti. Okulların tatil olması ve Pazar gününü değerlendirmek isteyenlerin tercih ettiği Akyaka sahilinde yoğunluk oluştu.

Hava sıcaklığının 17-18 dereceye kadar yükseldiği Akyaka’da sakinler güzel havanın keyfini çıkardı, çocuklar denizde oynadı. Sahil boyunca yürüyüş yapanlar ve kafelerde vakit geçirenler günü değerlendirdi.

Yurdun doğu kesimlerinde kar ve yağmur etkili olurken, Muğla’da adeta bahar havası yaşandı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle Akyaka sahili gün boyu hareketli görüntülere sahne oldu.

