Şırnak'ta 'Aracım yok' dönemi bitti: Mobil sağlık aracı kapınıza geliyor

Şırnak Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü protokolüyle mobil sağlıklı yaşam aracı hizmete alındı; fizyoterapi, ağız-diş ve kronik hasta nakli gibi hizmetler sunulacak.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 13:20
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 13:20
Protokol imza töreni ve hedefler

Şırnak Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, kent genelinde sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak mobil sağlıklı yaşam aracı hizmete alındı.

Şırnak Belediyesinde düzenlenen protokol imza törenine, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Murat Sili katıldı. "Sağlıklı Hayat Merkezleri ile Sağlıklı Hayata Merhaba" Projesi kapsamında hayata geçirilen uygulama ile özellikle merkez, köy ve kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha etkin faydalanması hedefleniyor.

İmzalanan protokol doğrultusunda, Şırnak Belediyesi tarafından temin edilen mobil sağlıklı yaşam aracı aktif olarak sahaya çıkacak. Araç sayesinde, hastanelere ulaşımda zorluk yaşayan vatandaşların sağlık kuruluşlarına erişimi sağlanacak. Projenin tüm lojistik altyapısı Şırnak Belediyesi tarafından karşılanacak.

Fizyoterapiden ağız ve diş sağlığına kapsamlı hizmet

Mobil araç aracılığıyla, fizyoterapi destekleri, çocuk gelişimi eğitimleri, ağız ve diş sağlığı hizmetleri ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların hastanelere ulaştırılması gibi birçok alanda sağlık desteği sunulacak. Proje, özellikle ulaşım imkânı kısıtlı olan vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlayacak.

Protokolün ardından mobil aracın önünde açıklamalarda bulunan Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Başkan Yarka, "Bugün yine güzel bir projeye imza attık. İl Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte imzaladığımız bu protokol kapsamında, Şırnak merkez ve merkeze bağlı kırsal alanlarda sağlıklı yaşam hizmetlerini daha nitelikli hale getirmeyi amaçlıyoruz. Fizyoterapi, çocuk gelişimi, ağız ve diş sağlığı ile kronik hastalıklarda belediye olarak lojistik destek sunacağız" dedi.

Mobil aracın her yönüyle donanımlı olduğunu vurgulayan Yarka, "Vatandaşlarımız artık ‘Aracım yok, gelemedim’ demeyecek. Arkadaşlar, arkamızda gördüğünüz bu aracı yeni aldık, giydirdik ve tamamen erişilebilir hale getirdik. Vatandaşlarımız ‘Alo’ dediği anda hizmet ayaklarına gidecek" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda projede emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Yarka, "Bu projenin Şırnaklı hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Belediyemizin tüm personeline ve özellikle İl Sağlık Müdürümüz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şırnak Belediyesi olarak sosyal ve sağlık odaklı projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANI MEHMET YARKA (SOLDA) İLE İL SAĞLIK MÜDÜRÜ OP. DR. MURAT SİLİ (ORTADA)...

ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANI MEHMET YARKA (SOLDA) İLE İL SAĞLIK MÜDÜRÜ OP. DR. MURAT SİLİ (ORTADA) PROTOKOLE İMZA ATTI

ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANI MEHMET YARKA (SOLDA) VE İL SAĞLIK MÜDÜRÜ OP. DR. MURAT SİLİ...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

