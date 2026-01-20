Seval Şengör'den Genç Girişimcilere İlham — Osmangazi Belediyesi 'Girişimci Kafası'

Osmangazi Belediyesi’nin 'Girişimci Kafası'nda Sece Hayvancılık Kurucusu Seval Şengör, iş kurma sürecini ve yıllık 460 bin etlik tavuk üretimine uzanan hikayesini gençlerle paylaştı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 12:59
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 12:59
Osmangazi Belediyesi, genç girişimcilerle başarılı isimleri buluşturmaya devam ediyor

Osmangazi Belediyesi, iş hayatında başarıya ulaşmış girişimcilerle, kendi işini kurmayı hedefleyen girişimci adaylarını bir araya getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen ‘Girişimci Kafası’ söyleşilerinin bu haftaki konuğu, Sece Hayvancılık Kurucusu Seval Şengör oldu.

Seval Şengör’ün girişimcilik yolculuğu

Osmangazi Belediyesi’nin hayata geçirdiği ‘Girişimci Kafası’ söyleşileri, iş dünyasına adım atmaya hazırlanan gençleri, başarı hikayeleriyle buluşturmaya devam ediyor. Her hafta farklı bir başarı öyküsünün paylaşıldığı programda, sıfırdan başlayarak bugün yılda 460 bin etlik tavuk üretimine ulaşan Seval Şengör, girişimcilik yolculuğunu Gençlik ve Girişimcilik Merkezi’nde gençlerle paylaştı.

"Desteklemelerden Faydalanarak Bu İşin İçinde Kendimi Buldum"

Girişimciliğe adım atmak isteyen gençlere tavsiyelerde bulunan Sece Hayvancılık Kurucusu Seval Şengör, "Bir firmada 10 yıl boyunca pazarlama bölümünde çalıştıktan sonra 2013 yılında kendi işimi kurdum. Karacabey ilçesinde 90 bin kapasiteli bir tavuk çiftliğim var. Açıkçası bu iş, başlangıçta çok planladığım bir alan değildi. Ticaretin içinde bulunmanın verdiği tecrübeyle, tahsilat garantisi olan ve daha az çalışanla yönetilebilecek bir iş tercih ettim. O dönemde devlet destekleri de vardı. Desteklemelerden faydalanarak bu işin içinde kendimi hızlı bir şekilde buldum" dedi.

Fizibilite ve kararlılığın önemi

Çiftliklerinde tavuk firmalarına fason üretim yaptıklarını belirten Şengör, "Hastavuk firmasına etlik tavuk üretimi yapıyorum. Bu işe başlarken bir ortakla yola çıktım. Bugün ise üretime tek başıma devam ediyorum. İşletmemde yılda 460 bin etlik tavuk üretimi gerçekleştiriyorum. Girişimci adaylarına en önemli tavsiyem, öncelikle ne istediklerini çok iyi belirlemeleri ve fizibilite çalışmalarını doğru yapmalarıdır. Çünkü başlangıçta her iş kolay gibi görünebilir; ancak işin içine girildiğinde zorluklar ortaya çıkar. Bu zorlukları aşmak için azimli, kararlı ve çalışkan olmak gerekir" ifadelerini kullandı.

Söyleşiye katılan vatandaşlar, gençlere yönelik bilgilendirici ve yol gösterici çalışmalarından dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

