Yenişehir Belediyesi'nden YESAŞ'a Hijyen Cezası

Yenişehir Belediyesi, Ramazan öncesi denetimde YESAŞ'ta hijyen ihlali ve hamur kazanlarında güve tespit edilmesi üzerine cezai işlem uyguladı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 12:57
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 12:57
Yenişehir Belediyesi'nden YESAŞ'a Hijyen Cezası

Yenişehir Belediyesi'nden YESAŞ'a Hijyen Cezası

Ramazan öncesi denetimde hamur kazanlarında 'güve' tespit edildi

Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde halk sağlığını korumak amacıyla ilçedeki fırınlarda kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında imalathanelerin genel temizliği, çalışanların kıyafet düzeni ve üretilen ürünlerin gramajları detaylı şekilde incelendi.

Kontrollerde, Yenişehir Ekmek Sanayi A.Ş. (YESAŞ) işletmesinde hijyen kurallarına aykırı durumlar belirlendi. Özellikle hamur kazanlarında "güve" olarak tabir edilen böceklerin bulunması üzerine ekipler tutanak tuttu.

İlgili mevzuat çerçevesinde işletmeye cezai işlem uygulandı ve konuya ilişkin kayıtlar oluşturuldu.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel konuyla ilgili açıklamasında, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için ilçemizde faaliyet gösteren tüm işletmeleri periyodik aralıklarla denetliyoruz. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından YESAŞ’ta yapılan denetimlerde hijyen kurallarına uyulmadığı ve hamur kazanlarında güve olarak tabir edilen böceklerin bulunduğu tespit edilmiştir. Yenişehir’imizin köklü kurumlarından biri olan YESAŞ’ta yönetimin bu ihmalkârlığını göz ardı etmemiz mümkün değildir. Halk sağlığını ilgilendiren bu konuda gerekli cezai işlemi uygulamak zorunda kaldık" dedi.

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, RAMAZAN AYI ÖNCESİNDE HALK SAĞLIĞINI KORUMAK...

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, RAMAZAN AYI ÖNCESİNDE HALK SAĞLIĞINI KORUMAK HEDEFİYLE İLÇEDE FAALİYET GÖSTEREN FIRINLARDA KAPSAMLI DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRDİ. YAPILAN DENETİMLER KAPSAMINDA, HİJYEN KURALLARINA UYMADIĞI TESPİT EDİLEN YENİŞEHİR EKMEK SANAYİ A.Ş. (YESAŞ) HAKKINDA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, RAMAZAN AYI ÖNCESİNDE HALK SAĞLIĞINI KORUMAK...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Akran Zorbalığı Uyarısı: Görmezden Gelinirse Ölümle Sonuçlanabilir
2
Karacasu'da 7-10 Yaş Kur'an Kursu Açıldı
3
POEM ile Akalazya Tedavisi: Dr. Lütfiye Çoban Doğum Günü Pastasını Yutabildi
4
Bursa'da Şiddetli Rüzgar Mini Otomobili Devrildi: Sürücü Vatandaşlarca Kurtarıldı
5
Manisa TSO'dan Dijital Dönüşüm Atağı: 'Dijital Oda, Dijital Üye'
6
AFAD Afyonkarahisar'da İki Okulda Deprem, Tahliye ve Yangın Tatbikatı Yaptı
7
Aydın'da 4-6 Yaş Öğrencisi Muaz Yıldırım Kur’an-ı Kerim’i Hatmetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları