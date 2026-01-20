Yenişehir Belediyesi'nden YESAŞ'a Hijyen Cezası

Ramazan öncesi denetimde hamur kazanlarında 'güve' tespit edildi

Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde halk sağlığını korumak amacıyla ilçedeki fırınlarda kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında imalathanelerin genel temizliği, çalışanların kıyafet düzeni ve üretilen ürünlerin gramajları detaylı şekilde incelendi.

Kontrollerde, Yenişehir Ekmek Sanayi A.Ş. (YESAŞ) işletmesinde hijyen kurallarına aykırı durumlar belirlendi. Özellikle hamur kazanlarında "güve" olarak tabir edilen böceklerin bulunması üzerine ekipler tutanak tuttu.

İlgili mevzuat çerçevesinde işletmeye cezai işlem uygulandı ve konuya ilişkin kayıtlar oluşturuldu.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel konuyla ilgili açıklamasında, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için ilçemizde faaliyet gösteren tüm işletmeleri periyodik aralıklarla denetliyoruz. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından YESAŞ’ta yapılan denetimlerde hijyen kurallarına uyulmadığı ve hamur kazanlarında güve olarak tabir edilen böceklerin bulunduğu tespit edilmiştir. Yenişehir’imizin köklü kurumlarından biri olan YESAŞ’ta yönetimin bu ihmalkârlığını göz ardı etmemiz mümkün değildir. Halk sağlığını ilgilendiren bu konuda gerekli cezai işlemi uygulamak zorunda kaldık" dedi.

