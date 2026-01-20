Molla Yegan Çocuk Üniversitesi'nde 2025-2026 Bahar Dönemi Başvuruları

Molla Yegan Çocuk Üniversitesi'nde 5-13 yaş arası için 23 branşta 2025-2026 Bahar Dönemi başvuruları başladı. Kayıtlar 8 Şubat'a kadar www.mollayegan.org üzerinden.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 13:00
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 13:00
Yıldırım Belediyesi'nin, 5-13 yaş arasındaki çocuklara yönelik 23 farklı branş ile sunduğu Molla Yegan Çocuk Üniversitesinde 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıtları başladı. Program, çocukların bilim, sanat ve teknoloji alanlarında yetkinlik kazanmasını hedefliyor.

Kurs İçeriği

Üniversitede 5-13 yaş arasındaki çocuklara; Drama, Tiyatro, Algoritmik Kodlama, Matematik Kaşifleri, Almanca, Mental Aritmetik, Sanat-Resim, Dijital Resim, Deneylerle Öğreniyorum, Öğretici Kodlama, Enerji ve Teknoloji, Kodlamaya İlk Adım, Lego ile Akıllı Robot Yapımı, İngilizce, Akıl ve Zeka Oyunları, Satranç, Arduino ile Robotik Kodlama, Odaklanma ve Dikkat Yönetimi, Küçük Şefler Mutfakta, Tinkercad ile 3 Boyutlu Tasarımın Temelleri ve 3D Yazıcı Kullanımı kursları düzenlenecek.

Başvuru ve Kayıt

Başvuruların 8 Şubat'a kadar devam edeceği kurslara Yıldırım Belediyesi sosyal medya hesapları ve www.mollayegan.org adresi üzerinden kayıt yapılabilecek.

Tarihçe ve Başkanın Mesajı

Molla Yegan Medresesi’nin asırlar boyunca bir eğitim kurumu olarak hizmet verdiğini hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, şunları söyledi:

"Bu tarihi yapıya özgün kimliğini yeniden kazandırarak, bir eğitim yuvası olarak yeniden hizmete açtık. Molla Yegan Çocuk Üniversitesi, evlatlarımızın ufkunu açıyor, onların hayal dünyasını zenginleştiriyor. Çocuklarımıza kimyadan tutun da uzaya kadar farklı konularda eğitimler veriyoruz. Evlatlarımızın yatkınlık ve yeteneklerine göre çok yönlü bir eğitim ortamı tesis ediyoruz. Bu ekosistemde; bilim, sanat, teknoloji ve değerlerimiz açısından çocuklar yetişmesine katkı sağlıyoruz. Bugüne kadar kurslarımızdan 10 bin 123 yavrumuz istifade etti. Yeni dönemde, tüm çocuklarımız Molla Yegan Üniversitemize kayıt yaptırmaya davet ediyorum"

Not: Kayıt ve detaylı bilgi için belirtilen resmi kanallar takip edilebilir.

