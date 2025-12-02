Aksaray'da 14 Yaşındaki Çocuk Sokak Ortasında Bıçaklandı — Şüpheli Kaçtı

Aksaray Ereğli Kapı Mahallesi’nde 14 yaşındaki A.K.E., tartıştığı arkadaşı tarafından bacağından ve omuzundan bıçaklandı; şüpheli kayıplara karıştı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 19:11
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 19:11
Aksaray'da 14 Yaşındaki Çocuk Sokak Ortasında Bıçaklandı

Olay Ereğli Kapı Mahallesi'nde meydana geldi

Edinilen bilgiye göre, Ereğli Kapı Mahallesinde 14 yaşındaki A.K.E. ile arkadaşı arasında henüz belirlenemeyen nedenle bir tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, arkadaşının yanında taşıdığı bıçağı çıkararak A.K.E.'yi bacağından ve omuz kısmından yaraladığı bildirildi.

Kavgayı ve yaralı çocuğu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı çocuğu Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen çocuğun güvenlik güçlerinden kaçarak kayıplara karıştığı belirtildi. Konuyla ilgili olarak Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

