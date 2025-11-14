Aksaray'da Alkollü Sürücü Kaldırıma Çıktı: 3 Yaralı, Vatandaşlar Sürücüyü Darbetti

Aksaray'da alkollü sürücü kaldırıma çıkarak 3 kişiyi yaraladı; öfkeli vatandaşlar sürücüye saldırdı. Sürücü 2.67 promil alkollü çıktı, tedavi sonrası gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 22:15
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 22:15
Vatandaşların öfkesi araç ve sürücüye yöneldi, anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Olay, Hamidiye Mahallesi Eski Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkol aldıktan sonra 68 AK 705 plakalı aracına binip trafiğe çıkan 68 yaşındaki Ali K., Atatürk Bulvarı'ndan Eski Sanayi Caddesi'ne ters olmasına rağmen kaldırıma çıkarak girdi.

Belediyenin camdan yaptırdığı bariyerleri parçalayarak onlarca kişinin bulunduğu kaldırıma çıkan sürücü, önce aydınlatma direğine çarptı sonra elektrik kutusuna çarptı. Geri manevra yaparak engelden kurtulan araç, kaldırımdan inip ters yola geçti ve bu sırada kaldırımdaki kişilere çarparak 3 kişiyi yaraladı.

Olayda, Dilan C. (21), Arzu D. (23) ve ismi belirlenemeyen kişiler de etkilendi. Sürücü ayrıca kaldırımdan inince park halindeki ve yolda bulunan araçlara çarparak toplam 5 araca zarar verdi; bir 3 tekerlekli motosiklete de çarptı. Ters yolda karşısına bir minibüs çıkınca durmak zorunda kaldı.

Bu sırada öfkelenen esnaf ve vatandaşlar ellerine geçirdikleri sopa, demir gibi cisimlerle araca saldırdı. Kadın ve erkek vatandaşlar aracın camlarını tekmeleyip kırmaya çalıştı, daha sonra sürücüyü tekme ve tokatla darbetti. Yaşananlar anbean cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis ekiplerinin gelmesiyle vatandaşlar sürücüyü bıraktı.

Olayda çarpılan 3 kişi ile darp sonucu yaralanan sürücü, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların ve sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, sürücünün yapılan alkol muayenesinde 2.67 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan idari para cezası uygulanırken, sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Ayrıca olayla ilgili olarak Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldı; sürücü tedavi sonrası gözaltına alındı.

