Aksaray'da Çıkan Yangında Baba ve İki Çocuğu Dumandan Etkilendi

Aksaray'da Yangın Paniği: Baba ve İki Çocuğu Kurtarıldı

Aksaray'ın Nakkaş Mahallesi'nde meydana gelen yangında, baba ve iki çocuğu dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki katlı bir müstakil evde çıktı.

Yangının bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangın sonrası dumandan etkilenen baba ve çocuklar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulansla kaldırıldı. Yangının çıkması sonucu evde önemli miktarda hasar meydana geldi.

Olayla ilgili detaylı inceleme sürerken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için yetkililer çalışma başlattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Aksaray'da iki katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen baba ve 2 çocuğu, tedavi altına alındı.