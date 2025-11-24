Aksaray'da 'Egzoz Yok' İddiası Boşa Çıktı: Abart Egzoza 9 bin 267 lira Ceza

Uygulamada tespit edilen abart egzoz sürücüyü cezadan kurtarmadı

Olay, Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü uygulama sırasında trafik ekipleri bir aracı durdurdu.

Uygulamada Makas Kavşağı istikametine seyreden 68 AF 520 plakalı otomobil kontrol edildi. Ehliyet ve ruhsat incelemesi yapılan sürücünün, Oğuzhan Y. (32), bulunduğu araçta yapılan denetimde ekipler tarafından abart egzoz tespit edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı ayrıntılı kontrolde, araca gaz verildiğinde egzozdan çıkan patırtı sesleri net şekilde ortaya çıktı. Buna rağmen sürücü uzun süre egzozun abart egzoz olmadığını savundu ve polise açıklamada bulundu.

Yetkililer sürücünün ısrarına rağmen işlem yaptı ve araçta tespit edilen abart egzoz nedeniyle sürücüye 9 bin 267 lira idari para cezası kesildi. Yapılan işlemlerin ardından sürücü yoluna devam etti.

