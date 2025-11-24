Aksaray'da 'Egzoz Yok' İddiası Boşa Çıktı: Abart Egzoza 9 bin 267 lira Ceza

Aksaray'da polis uygulamasında abart egzozlu araç 9 bin 267 lira ceza aldı; sürücü egzozun olmadığını savundu.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 20:04
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 20:04
Aksaray'da 'Egzoz Yok' İddiası Boşa Çıktı: Abart Egzoza 9 bin 267 lira Ceza

Aksaray'da 'Egzoz Yok' İddiası Boşa Çıktı: Abart Egzoza 9 bin 267 lira Ceza

Uygulamada tespit edilen abart egzoz sürücüyü cezadan kurtarmadı

Olay, Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü uygulama sırasında trafik ekipleri bir aracı durdurdu.

Uygulamada Makas Kavşağı istikametine seyreden 68 AF 520 plakalı otomobil kontrol edildi. Ehliyet ve ruhsat incelemesi yapılan sürücünün, Oğuzhan Y. (32), bulunduğu araçta yapılan denetimde ekipler tarafından abart egzoz tespit edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı ayrıntılı kontrolde, araca gaz verildiğinde egzozdan çıkan patırtı sesleri net şekilde ortaya çıktı. Buna rağmen sürücü uzun süre egzozun abart egzoz olmadığını savundu ve polise açıklamada bulundu.

Yetkililer sürücünün ısrarına rağmen işlem yaptı ve araçta tespit edilen abart egzoz nedeniyle sürücüye 9 bin 267 lira idari para cezası kesildi. Yapılan işlemlerin ardından sürücü yoluna devam etti.

AKSARAY’DA ABART EGZOZLU ARACIYLA POLİS UYGULAMASINA TAKILAN SÜRÜCÜ, EGZOZUN PATLAMASINA RAĞMEN...

AKSARAY’DA ABART EGZOZLU ARACIYLA POLİS UYGULAMASINA TAKILAN SÜRÜCÜ, EGZOZUN PATLAMASINA RAĞMEN ABART EGZOZ OLMADIĞINI BELİRTİRKEN, UZUN SÜRE POLİSE DİL DÖKSE DE CEZADAN KURTULAMADI.

AKSARAY’DA ABART EGZOZLU ARACIYLA POLİS UYGULAMASINA TAKILAN SÜRÜCÜ, EGZOZUN PATLAMASINA RAĞMEN...

İLGİLİ HABERLER

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak
2
Malatya'da 'kız meselesi' kavgası: Sopalı ve bıçaklı saldırı, 1 yaralı
3
Çorum'da bıçaklı kavga: 2 yaralı, 1'i çocuk
4
Diyarbakır'da Elektrikli Soba Devrildi: Ev Kül Oldu, 2 Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
5
Tekirdağ'da 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 6 Organizasyon Üyesi Gözaltında
6
Çamardı Dondurma Festivali: Yöresel Patatesli, Elmalı ve Köfterli Lezzetler Öne Çıktı
7
Dalaman'da Mali Müşavir Fatih Fersiz Evinde Ölü Bulundu

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?