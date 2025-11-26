Aksaray'da Jandarma'dan Geniş Çaplı Trafik ve Asayiş Denetimi

İl Jandarma Komutanlığı, Aksaray genelinde karayolları, otoyol ve ilçe yollarında MPTS ve GBT destekli geniş çaplı trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 23:45
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 23:45
Aksaray'da Jandarma'dan Geniş Çaplı Trafik ve Asayiş Denetimi

Aksaray’da Jandarma'dan Geniş Çaplı Trafik ve Asayiş Denetimi

Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için şehir genelinde uygulama yapıldı

Aksaray’da jandarma ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak ve olası olayların önüne geçmek amacıyla denetimlerini yoğunlaştırdı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri, gece gündüz yürüttükleri çalışmalar kapsamında karayolları, otoyol ile ilçe ve belde yollarında geniş çaplı uygulama ve denetimler gerçekleştirdi.

Şehrin birçok noktasında görev yapan ekipler, yoldan geçen tüm araç ve şahısları tek tek sorguladı. Trafik ekipleri durdurulan araç ve sürücüler üzerinde sorgulama yaparken, asayiş ekipleri şahıslar üzerinde Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı.

Bazı bölgelerde kullanılan Mobil Plaka Tanıma Sistemli (MPTS) araçları ise şüpheli, aranan, hacizli veya çalıntı araçlara ait plakalar üzerinde denetim gerçekleştirdi.

Yetkililer, şehir genelinde yürütülen bu denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

AKSARAY’DA JANDARMA EKİPLERİ HALKIN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA YAPTIĞI UYGULAMA VE...

AKSARAY’DA JANDARMA EKİPLERİ HALKIN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA YAPTIĞI UYGULAMA VE DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.

AKSARAY’DA JANDARMA EKİPLERİ HALKIN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA YAPTIĞI UYGULAMA VE...

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bandırma'da Zabıta Suçüstü Yakalandı: Dilenci Kabahatler Kanunu Kapsamında İşlemde
2
Kayapa OSB'de Fabrika Yangını: 1 İşçi Hafif Yaralandı
3
Silivri Sahilinde Denizde Erkek Cesedi Bulundu
4
Muğla'da Gıda Zehirlenmesi: Seydikemer'de 1 Ölü, İnceleme Başlatıldı
5
Tekirdağ'da sahilde tilki görüntülendi
6
Trump: 'Çok ağır bir bedel ödeyecek' — Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız yaralandı
7
Kayseri'de Miras Tartışması Kanlı Bitti: Kayınvalide Öldü, Şüpheli Hastanede Hayatını Kaybetti

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti