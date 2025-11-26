Aksaray’da Jandarma'dan Geniş Çaplı Trafik ve Asayiş Denetimi

Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için şehir genelinde uygulama yapıldı

Aksaray’da jandarma ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak ve olası olayların önüne geçmek amacıyla denetimlerini yoğunlaştırdı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri, gece gündüz yürüttükleri çalışmalar kapsamında karayolları, otoyol ile ilçe ve belde yollarında geniş çaplı uygulama ve denetimler gerçekleştirdi.

Şehrin birçok noktasında görev yapan ekipler, yoldan geçen tüm araç ve şahısları tek tek sorguladı. Trafik ekipleri durdurulan araç ve sürücüler üzerinde sorgulama yaparken, asayiş ekipleri şahıslar üzerinde Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı.

Bazı bölgelerde kullanılan Mobil Plaka Tanıma Sistemli (MPTS) araçları ise şüpheli, aranan, hacizli veya çalıntı araçlara ait plakalar üzerinde denetim gerçekleştirdi.

Yetkililer, şehir genelinde yürütülen bu denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

