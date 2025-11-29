Aksaray’da kaçak sürücü krizinde sahte plan bozuldu; yakınları gazetecilere saldırdı

Yayın Tarihi: 29.11.2025 22:17
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 22:17
Olayın özeti

Aksaray'ın Taşpazar Mahallesi 841. Sokakında meydana gelen kazada, Atatürk Bulvarı istikametine seyreden Baddal D. yönetimindeki yabancı plakalı otomobile, karşı yönden gelen 68 BN 980 plakalı Peugeot çarptı. Çarpmanın etkisiyle Peugeot yan dönerken, kimliği belirlenemeyen sürücü kazanın hemen ardından yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Kazada, yabancı plakalı araçta bulunan bir kadın hafif şekilde yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Görüntü ve sahte sürücü iddiası

Kaza sonrası, kaçan sürücünün yakınları polise yanlış yönlendirme yaparak bir kadını sürücü olarak göstermeye çalıştı. Polis işlemlere başlarken, bir vatandaşın balkondan çektiği video görüntüsü sürücünün kaçtığını ortaya koydu ve ortam gerildi. Sahte sürücü olduğu anlaşılan kişi hakkında, bir kadın kazada yaralanan kadına giderek "Oğlum arabada korktu ve kaçtı" şeklinde itirafta bulundu.

Gazetecilere saldırı ve tehditler

Sürücünün tespitini sağlamak için vatandaşın çektiği video ile soruşturma başlatan polis çalışması sırasında, kaçan sürücünün yakınları gazetecilere yöneldi. Sahte planın tutmaması üzerine bir kadın, görüntü almak isteyen basın mensuplarına önce yürüdü, ardından peşlerinden koştu.

Gazetecilerin telefonuna el koymaya çalışıp "Çekmeyeceksin, izin vermiyorum" diyen kadının sözleri ve tehditleri kameralara yansıdı. Kadın ayrıca "Kırarım" ve "Yemin ediyorum bir çıksın. Hadi bir çıksın" diyerek hem sözlü hem fiziksel tehditlerde bulundu; basın mensuplarının fotoğraflarını çekerek tehditlerini sürdürdü.

Soruşturma

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kaçan sürücünün kimliğinin tespiti ve saldırı iddialarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

