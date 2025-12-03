Aksaray'da Nakliyecilerin 'Sarı Çizme'li Yol Güvenliği

Mobil asansör önünde beklenmedik önlem sürücülere şaşkınlık yaşattı

Aksaray Nakkaş Mahallesi Şehit Muhsin Tuğrul Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir nakliye şirketi çift şeritli yolun bir şeridini kapatarak mobil eşya taşıma asansör kamyoneti ile apartmana eşya taşıdı.

Edinilen bilgiye göre, ekipler yol güvenliğini sağlamak amacıyla klasik duba koymak yerine yola sarı bir çizme bıraktı. Virajlı cadde üzerinde bırakılan bu işaret, trafikteki sürücüler tarafından dikkat çekici bulundu.

Nakliyeciler, şeridin kapalı olduğunu diğer sürücülere bildirmek için bu sıra dışı yönteme başvurdu. Uygulama sonrası ekipler, güvenlik önleminin ardından taşıma işlemine başladı.

Olay yerinde bulunan sürücüler sarı çizme görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Taşıma işlemi, ekiplerin çalışmaları ve eşyanın taşınması nedeniyle saatlerce sürdü.

Gözlemciler, pratik ama alışılmadık bu yöntemin trafikte kısa süreli dikkat çektiğini belirtirken, resmi bir müdahale veya ek güvenlik düzenlemesi yapıldığına dair bilgi paylaşılmadı.

AKSARAY’DA ÇİFT ŞERİTLİ YOLDA ŞERİDİN BİRİNİ MOBİL TAŞIMA ASANSÖR KAMYONETİ İLE İŞGAL EDEREK EV TAŞIMACILIĞI YAPAN ŞİRKETİN YOLDA ALDIĞI SARI ÇİZMELİ GÜVENLİK ÖNLEMİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI.