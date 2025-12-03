Aksaray'da Nakliyecilerin 'Sarı Çizme'li Yol Güvenliği

Aksaray'da nakliye şirketi, çift şeritli yolda mobil asansörün önünü sarı çizme ile işaretleyerek trafik güvenliğini sağlamaya çalıştı; taşıma saatlerce sürdü.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 12:28
Mobil asansör önünde beklenmedik önlem sürücülere şaşkınlık yaşattı

Aksaray Nakkaş Mahallesi Şehit Muhsin Tuğrul Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir nakliye şirketi çift şeritli yolun bir şeridini kapatarak mobil eşya taşıma asansör kamyoneti ile apartmana eşya taşıdı.

Edinilen bilgiye göre, ekipler yol güvenliğini sağlamak amacıyla klasik duba koymak yerine yola sarı bir çizme bıraktı. Virajlı cadde üzerinde bırakılan bu işaret, trafikteki sürücüler tarafından dikkat çekici bulundu.

Nakliyeciler, şeridin kapalı olduğunu diğer sürücülere bildirmek için bu sıra dışı yönteme başvurdu. Uygulama sonrası ekipler, güvenlik önleminin ardından taşıma işlemine başladı.

Olay yerinde bulunan sürücüler sarı çizme görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Taşıma işlemi, ekiplerin çalışmaları ve eşyanın taşınması nedeniyle saatlerce sürdü.

Gözlemciler, pratik ama alışılmadık bu yöntemin trafikte kısa süreli dikkat çektiğini belirtirken, resmi bir müdahale veya ek güvenlik düzenlemesi yapıldığına dair bilgi paylaşılmadı.

